Rossz időben is drága az Adria, de nem lehet lemondani a lefoglalt szállásokat

Nem mindennapi műholdfelvételt osztott meg a legnépszerűbb időjárással foglalkozó horvát portál közösségi oldalán. A Neverin.hr képén látszik, hogy egész Horvátországot elborították a felhők. Állításuk szerint július végén ilyenre évek óta nem volt példa. Az Adria térségében a rossz idő ráadásul a következő hetekben is folytatódik, ami hatással lehet az eddig rekordközelinek ígérkező turisztikai szezonra.

Rossz az idő Horvátországban, az Adria viharos, a foglalásokat mégsem mondják le / Fotó: AFP

A közelgő hideg és esős napok miatt több előre meghirdetett programot is elhalasztottak, ennek ellenére a vendéglátók egyelőre optimisták, tömeges lemondásról nincs szó. Ehhez hozzájárul az is, hogy a legtöbb szállodában és apartmanban hónapokra előre kell fizetni, lemondás esetén pedig nincs visszatérítés. Ezért azok, akik előre kifizették a nyaralásukat, szinte mindig eljönnek, legfeljebb strandolás helyett kirándulással töltik az időt. Komolyabb lemondások egyedül a charterhajós cégeknél tapasztalhatók, mert a szeles idő miatt sok hobbivitorlázó inkább parton marad.

A hajókölcsönzők emiatt már 50 százalékosnál is nagyobb kedvezményekkel próbálják kiadni a járműveiket.

A horvát kormány szerint is túl drága az Adria

A kedvezőtlen időjárás mellett a magas árak is kellemetlen meglepetést okozhatnak az Adriára látogató turistáknak.

Ezzel a horvát kormány is tisztában van, ezért a turizmusért felelős miniszter többször kérte a szolgáltatókat, hogy mérsékeljék az áraikat.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szolgáltatásokat a piac árazza be, és amíg ezeken az árakon is van kereslet, addig érdemi változás nem várható. Hozzátette, hogy az árakkal párhuzamosan a szolgáltatások minősége is javult.

A Dnevnik.hr portál felmérése szerint

egy háromfős család átlagosan 1800 euróért tud egy hétre szállást bérelni egy tengerparti szállodában.

Ehhez még hozzáadódik az étkezés, amelynek költségét 500 euróra becsülik, valamint

jönnek az egyéb kiadások, körülbelül 200 euróért.

Így egy egyhetes nyaralás összesen mintegy 2500 euróba, vagyis nagyjából 1 millió forintba kerül.

Ez lényegesen magasabb összeg, mint Spanyolországban vagy a görög tengerpartokon.

Természetesen ennél olcsóbban is meg lehet úszni egy adriai nyaralást, a parttól távolabb eső apartmanok akár 1000 eurótól is bérelhetők, és sokan otthonról hozott élelmiszerrel csökkentik a kiadásokat.