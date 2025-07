Egy londoni bíróság csütörtökön engedélyezte két, összesen akár 4 milliárd font értékű csoportos kereset lefolytatását az Amazon ellen. A kiskereskedők és fogyasztók szerint a vállalat visszaélt a piaci erőfölényével, különösen a weboldalán használt Buy Box funkció manipulálásával.

A vádlottak padjára küldik az Amazont: közel kétezermilliárd forintos kártérítést fizethet / Fotó: Algi Febri Sugita

Az egyik keresetet Andreas Stephan versenyjogi szakértő indította több mint 200 ezer harmadik félként árusító kereskedő nevében, akik legfeljebb 2,7 milliárd font (1230 milliárd forint) kártérítést követelnek. Ügyvédei szerint az Amazon a Buy Box ajánlataiban előnyben részesíti azokat a termékeket, amelyek saját logisztikai központjaiból és szállítási hálózatán keresztül jutnak el a vásárlókhoz.

Ezzel párhuzamosan Robert Hammond fogyasztóvédő is pert indít, akár 1,3 milliárd font (592 milliárd forint) értékben, több millió Amazon-ügyfél nevében. A felperesek szerint a vállalat ezzel tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott, és hátrányos helyzetbe hozta a független eladókat és a vásárlókat is – írja a Reuters.

A kártérítés összértéke akár 4 milliárd font (1823 milliárd forint) is lehet.

Az Amazon a bírósági tanács szerint korábban azzal érvelt, hogy a felhozott bizonyítási módszerek hibásak, és nem támasztják alá a vádakat. A testület azonban mindkét keresetet engedélyezte „opt-out” alapon – így minden érintett automatikusan a felperesi csoport tagja marad, hacsak nem dönt a kilépés mellett.

Mi az a Buy Box? A Buy Box az Amazon termékoldalain található kiemelt vásárlási doboz, ahol a vevők egy kattintással kosárba tehetik a terméket („Add to Basket”) vagy azonnal megvásárolhatják („Buy Now”). Mivel ugyanazt a terméket több eladó is kínálhatja az Amazonon, a Buy Boxba mindig az az ajánlat kerül, amelyet az Amazon a legjobb kombinációnak ítél ár, szállítási idő, eladói teljesítmény és logisztikai feltételek alapján. Ez óriási előny annak az eladónak, aki megnyeri a Buy Boxot, mert a legtöbb vásárló innen vásárol – nem görgetnek lejjebb a többi eladó ajánlataihoz.

A cég szóvivője szerint a vádak megalapozatlanok: „Biztosak vagyunk benne, hogy a jogi eljárás során ez be is fog bizonyosodni. Az Amazon mindig is támogatta a több mint 100 ezer brit kisvállalkozást, amelyek termékeiket a mi felületünkön árulják – az Egyesült Királyságban eladott fizikai termékek több mint felét független partnereink értékesítik.”