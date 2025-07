Kell az energia, mégsem érkezik elég pénz az atomiparba

A Nemzetközi Energia-ügynökség (IEA) úgy számol, hogy az energetika területére az idén összesen érkező 3300 milliárd dollárból mintegy 2200 milliárd dollár jut együtt a következő területekre: megújuló energiatermelés, atomenergetika, hálózatok, a tárolórendszerek, alacsony kibocsátású üzemanyagok, energiahatékonyság és villamosítás. Ez kétszerese a fosszilis energiaforrásokba (olaj, gáz és szén) történő befektetéseknek.

Kína az atomenergetika éllovasa / Fotó: IAEA

Lehetnek hézagok az elemzésben

Az atomenergia területén 70 milliárd dollárnyi beruházás várható. Ez azonban alulfinanszírozást mutat annak alapján, hogy ez a terület adja a globális energiamix tizedét. A tavalyi adat sem volt sokkal jobb: 72 milliárd dollárnyi beruházás történt, ami nagy kapacitású erőművek építését takarta. Ugyanakkor az egész villamosenergia-ágazatra ennek sokszorosa, 1400 milliárd dollár jutott. Az atomipari beruházások legalább 10 éve nem túl jelentősek, illetve a 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset miatt ennél is hosszabb ideje.

Az atomenergetikai ipar az elmúlt években főleg Kína, kisebb részben más országok hozzájárulása révén bővült.

Ugyanakkor az orosz tervezésű világszerte épülő atomerőműveket nyilván nem vették bele a jelentésbe, ugyanis a Roszatomtól 33 nagy teljesítményű atomerőművet rendeltek meg 10 országban, ebből 22 egység már épül. E társaság kötötte a világ első exportszerződését is egy hat kis teljesítményű reaktorral működő atomerőmű építésére Üzbegisztánnal.

Az adatközpontok diktálnak

Az IEA arra számít, hogy a nukleáris energiatermelésbe történő beruházások nőni fognak a nagy adatközpontok iránti kereslet, illetve azok energiaigánye miatt, elsősorban az Egyesült Államokban, de Indiában, Japánban és Dél-Koreában is. Néhány technológiai vállalat is érdeklődik kis teljesítményű atomerőművek építése iránt, de nagy kapacitású atomerőművekre vonatkozó megállapodások is vannak. E megállapodások

atomerőművek építését

vagy a leállított létesítmények újbóli üzembe helyezését

irányozzák elő. Általuk középtávon nőhetnek e beruházások a jelentés szerint, mert számos érintett megállapodást az adott kormányok is támogatták.