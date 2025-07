Kő kövön nem marad – szétlopják a világörökség részét képező várost a turisták

Szétlopják a világörökség részét képező népszerű belga várost a turisták. Ugyan Brugge vezetése korábban azzal a kéréssel fordult a százhúszezres lélekszámú várost felkeresőkhöz, hogy ne vigyék haza az ikonikus macskaköveket, ez egyelőre süket fülekre talált.

Brugge belvárosa az UNESCO által védett világörökség része / Fotó: Aliaksandr Antanovich / Shutterstock

Franky Demon városi tanácsos a VRT belga hírportálnak arról számolt be, hogy havonta akár 70 macskakőnek is lába kél. Ha az adott macskakő meg van lazulva, és minimális erőkifejtéssel kimozgatható a helyéről, akkor könnyű feltűnés nélkül zsebre tenni. Emiatt több utcában újra fogják burkolni, és rögzíteni a macskaköveket, hogy azok stabilabban és biztonságosabban álljanak a helyükön. Ráadásul a lopásbiztosabb megoldás mellett a kerékpárosok és a gyalogosok számára is biztonságosabb, ha nem lazulnak meg a macskakövek.

„A macskaköveket először kiássák, majd lemossák és újra rögzítik. Ez a Steenstraat bevásárlóutcában és több más utcában is így lesz. Abban az utcában több macskakő is meglazult, mert a buszok és az autók még mindig közlekedhetnek ott. Összesen valamivel több mint 320 000 eurót különítünk el erre a projektre” – ismertette a tervezett műveletet Franky Demon.

Brugge segélykiáltása hatástalan volt

A nagyszabású munkálatokra amiatt van szükség, mert a szép szó nem használt. Májusban a bruggei városvezetés felhívást intézett a turistákhoz, hogy hagyják békén a macskaköveket, de üzenetük nem hozta el a várt pozitív változás. Brugge belvárosa az UNESCO által védett világörökség része. A városvezetés kifejtette, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a macskaköveket főként a turisztikai látványosságok elől lopják el, emiatt gyanítják azt, hogy elsősorban a turisták az elkövetők, ők viszik viszik haza szuvenírként a köveket.