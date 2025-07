BYD: a kínai kihívó idén megelőzheti a Teslát

A BYD tavaly világszerte 4,27 millió elektromos autót, hibridet és haszonjárművet értékesített, míg idén 5,5 millió egységet tervez eladni. Az év első öt hónapjában a kínai autógyártó 1 763 369 darabos értékesítése 38,7 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszakban mértet. A BYD felzárkózott a Tesla mögött, aminek számos oka van.

A BYD letaszíthatja a Teslát trónról / Fotó: Vémi Zoltán

A távol-keleti vállalat az elérhetőséget és a megfizethetőséget helyezte előtérbe, így szélesebb körnek kínál megfizethető járműveket. Ezzel szemben a Tesla inkább a prémiumkategóriára fókuszált. A BYD versenyképes árazása különösen vonzóvá tette a kínai márkát több régióban, így gyorsan terjeszkedett Indiában, Brazíliában és Délkelet-Ázsiában.

A szélesebb termékportfólió is a kínai cég mellett szól, ugyanis a BYD a teljesen elektromos járművek mellett plug-in hibrideket is kínál, így egyszerre célozza a hagyományos és a teljesen elektromos autók iránt érdeklődő vásárlókat. Ellenben a Tesla nem gyárt hibrideket, és a vállalatnak nincs is bejelentett terve erre.

A BYD a vezetéstámogató technológiáját a legtöbb modellnél ingyenesen kínálja, ellentétben a Tesla költséges előfizetésével, amely ráadásul Kínában szabályozási nehézségekbe ütközik. A távol-keleti autógyártó kihasználta a hazai piac hatalmas potenciálját, valamint az államilag támogatott ösztönzőket, ami lehetővé tette a helyi piacon a gyors bővülést és a gyártási kapacitás növelését.

A kínai cég előnye, hogy elsősorban lítium-vas-foszfát (LFP) akkut használ, ami ugyan nehezebb és nagyobb helyet foglal, de biztonságosabb és olcsóbb, mivel a vas és a foszfát bőségesen elérhető a világban.

A Tesla is felhasználja az LFP-technológiát az alapmodellekben, de főleg nikkel-kobalt-alumínium-oxid (NCA) és nikkel-kobalt-mangán (NCM) akkukat alkalmaz. Ezekhez kobalt és nikkel szükséges, amelyeket kevés helyen bányásznak, ráadásul sokszor nehezen hozzáférhetők. Például a kobaltot a politikailag instabil, járványokkal sújtott Kongói Demokratikus köztársaságban bányásszák, ami az ásvány árfolyamára is erős hatással van, így a BYD befektetése az LFP-technológiába bölcs döntésnek bizonyult.

A BYD sikerének egyik kulcseleme a vertikális integráció, vagyis a vállalat szinte a teljes gyártási láncot kontrollálja.

Ez azt jelenti, hogy a cég fejleszti és gyártja az akkumulátorokat, az elektromos motorokat és egyéb alkatrészeket, ami tetemes költségmegtakarítást és rugalmasságot biztosít az autógyártónak. Ezzel szemben a Tesla, bár önállóan fejleszt, nagyban támaszkodik külső beszállítókra, ami időnként lassítja az autók piacra juttatását.