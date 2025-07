Ötven éve nem volt ilyen súlyos tűzvész Cipruson

Számos faluban egész házak váltak a tűz martalékává, és több tucat településen szünetelnek a közszolgáltatások, illetve az áramellátás Cipruson a futótüzek miatt. A tűzoltók folyamatosan küzdenek a lángokkal, az EU mellett Jordánia is oltóhelikoptereket küldött a nemzetközi segítségért folyamodó országnak – írja az Origo a szerda délután fellángoló cipusi tüzek kapcsán, amelyeket csütörtökig még nem sikerült eloltani. A tűzvész kárértéke még nem ismert, arról várhatóan a következő napokban adnak ki becsléseket, támaszkodva a biztosítótársaságokhoz érkező kárbejelentésekre. Számítani lehet arra is, hogy a tűz hatással lesz a turisztikai teljesítményre, különösen azért, mert a szerdai csapás épp a sziget turisták által egyik legkedveltebb térségében ütötte fel a fejét.

Tűzben kiégett ház Cipruson / Fotó: Etienne Torbey / AFP

A sziget 1 százaléka már odavan

Ciprusi közlések szerint a tűzvész eddig a sziget területének 1 százalékát tarolta le, és az elmúlt ötven év legsúlyosabb tűzesetének számít az országban. A helyzet továbbra is kritikus: szerdán a 43 Celsius-fokos kánikula miatt hőségriasztást adtak ki. Az időjárás még melegebbre fordult csütörtökön, a meleg a 44 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet is elérheti, ami növeli a futótüzek kialakulásának esélyét. A futótüzek a fontos turisztikai régiónak számító Limassol kerületben alakultak ki, a hírek szerint az eddigi két halálos áldozat is turista volt, akik menekülni próbáltak a tűz elől. A közvetlen károkon túl a tűzvész várhatóan hatással lesz Ciprus turisztikai teljesítményére, ahogy az a Szantorinit a közelmúltban sújtó földrengések alapján megállapítható volt. A turizmus gazdasági teljesítménye Cipruson nagyjából a GDP 10 százalékát adja.

Az Origo a tűzmegelőzési erőfeszítések kapcsán kitér rá, hogy tavaly Cipruson új intézkedéseket vezettek be e téren. Másfél tucatnyi speciális szenzort telepítettek idén év elejéig bezárólag ipari övezetekben, vidéki területeken valamint termőterületeteken, 6 millió euróból, lefedve ezzel az utóbbi két kategória mintegy 80 százalékát.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.