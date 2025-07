A Coca-Cola lecseréli az ital egy fontos alapanyagát és Trump szerint ez nagyon jó lesz

Donald Trump amerikai elnök szerint a Coca-Cola beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államokban visszatérjen a nádcukor használatához, leváltva ezzel a jelenleg használt magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot.

A Coca-Cola örül Trump lelkesedésének / Fotó: NurPhoto via AFP

A közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Trump jó döntésnek nevezte az üdítőgyártó döntését, és azt írta:

Majd meglátjátok. Ez jobb.

A kukoricaszirup régóta vitatott alapanyag

Az elnök posztja egy régóta húzódó vitához szól hozzá, ami a különböző típusú cukrok egészségügyi hatásairól bontakozott ki. Az esetleges változás ugyanakkor a különböző terményekkel foglalkozó gazdák számára is fontos lehet, az ország olyan részein is, ahol az elnök támogatottsága magas. A változás részleteiről, például, hogy a Coca-Cola honnan szerezné be a nádcukrot sem az elnök, sem az üdítőgyártó nem nyilatkozott, és a Coca-Cola egyelőre nem erősítette meg a recept változásáról szóló híreket sem.

A vállalat ugyanakkor azt írta, hogy értékelik Trump elnök lelkesedését a márka iránt és hamarosan érkeznek részletek a cég új, innovatív kínálatáról.

Az amerikai Coca-Cola magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot használ édesítőszerként , melynek egészségügyi hatásait más cukrokkal összehasonlítva régóta vita övezi – idézi fel a Financial Times. A kukorica fő termőterületei, mint Illinois, Iowa és Nebraska vidéki részei a legutóbbi elnökválasztáson Trump támogatói voltak. A cukornádat pedig főként Floridában és Louisianában termesztik az Egyesült Államokban, míg kvóták alapján az import is szerepet játszik.

A legnagyobb kukoricafeldolgozók, mint az Archer Daniels Midland és az Ingredion részvényei 6,3 és 8,9 százalékot zuhantak az elnöki bejelentés hatására, míg a Coca-Cola részvényeinek árfolyam nem változott a poszt hatására.

Mindeközben Trump egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy igyekszik fellépni a feldolgozott élelmiszerek ellen és a héten a Fehér Ház azt is bejelentette, hogy több tucat jégkrémgyártó, melyek a piac 90 százalékát uralja, ígéretet tett, hogy nem használ többé mesterséges színezékeket termékeiben. Bár Kennedy többször kritizálta a kukoricaszirupot is, a tárcavezető álláspontja más cukrokkal szemben is elítélő, sőt azt korábban méregnek is nevezte.