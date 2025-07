Narancsligetből világbirodalom: 70 éves lett Disneyland, a szórakoztatóipar dollármilliárdos óriáscsodája

Több millió Star Wars-rajongó látogatta már meg a Galasy’s Edge nevű parkot / Fotó: Wirestock Creators

Arról nincs adat, hogy az elmúlt 70 évben az összes Disneyland-park összesített bevétele mennyi volt, viszont

visszamenőleg több százmilliárd, akár az ezermilliárd dollárt is elérheti a globális parkhálózat összesített bevétele,

ám ez csupán becslés. A Disney nem publikál ilyen hosszú távú összesített adatot, de még előfordulhat, hogy a kerek évfordulóra tekintettel előállnak egy impozáns pénzügyi visszatekintéssel.

Egyedülálló világ, ami semmi máshoz nem hasonlítható

De mitől is lett a Disneyland ennyire különleges és tartós sikerű? A válasz nemcsak az ikonikus mesefigurákban vagy a lenyűgöző attrakciókban rejlik. Hanem abban, hogy a Disney-élmény egy precízen megtervezett illúzió, amely úgy varázsolja el a látogatót, hogy szinte észre sem veszi a mögöttes rendszert. A parkok minden elemét – a szemetesek távolságától a burkolat színéig – tudatosan tervezték meg, hogy az illúzióból egyetlen pillanat se zökkentse ki a vendéget.

Emellett a Disney mindig is élen járt az innovációban. Az 1963-as Enchanted Tiki Room volt az első teljesen animált, robotizált show, amit a közönség valaha láthatott. A mai Star Wars- vagy Marvel-témájú zónákban már mesterséges intelligencia, mobilapplikációval vezérelt várakozáskezelés és interaktív küldetések működnek – mindez pedig újra és újra pozícióban tartja a márkát a 21. század kihívásai között is. Walt Disney egyszer azt mondta:

A Disneyland sosem lesz kész. Mindig újabb ötletekkel fog bővülni, amíg képzelőerő van a világon.

Hetven évvel a megnyitó után ez az ígéret nemcsak igaz maradt, de a Disney-parkok továbbra is etalonnak számítanak mindenki számára, aki a szórakoztatóiparban álmodik nagyot. A Disneyland ma is ugyanazt kínálja, mint 1955-ben: egy pillanatnyi kiszakadást a világ zajából – egy helyet, ahol újra gyerekek lehetünk, akár csak egy napra is.