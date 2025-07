Zsákbamacska: virágzik a meglepetésdobozok piaca

Ruhák, kütyük, sminkek vagy akár elektronikai cikkek – egy csomagban, teljesen véletlenszerűen. A mystery box, azaz a zsákbamacska vásárlás újra hódít, most már digitális köntösben is. A TikTokon virális jelenséggé vált trend mögött egy egyre bővülő piaci modell áll, és már a magyar vásárlók is egyre gyakrabban nyitogatják a dobozokat.