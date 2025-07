Döntött az EKB, Lagarde szerint nagy szükség lenne konkrétumokra a vámháborúban

A piacokat meg ugyan nem lepte, az elmúlt másfél évben megszokottól mégis eltért az Európai Központi Bank (EKB) júliusi kamatdöntésével, mely immár nem a monetáris béklyók enyhítéséről, hanem a kamatkörnyezet változatlanul tartásáról szólt. Az EKB hosszú és nehéz monetáris lazítási cikluson van túl, a vámháborús inflációs félelmek ugyanakkor már meggátolják a testületet a hitelfelvétel költségeinek további csökkentésében. A betéti ráta így maradt 2 százalékon, az alapkamat pedig 2,15 százalékon.

Christine Lagarde, az EKB elnöke / Fotó: AFP

Fontos döntést hozott meg az EKB

Az EKB közleménye kiemelte , hogy a friss inflációs adatok a jegybank várakozásainak megfelelően alakulnak, a belső árnyomás tovább csökken, a fizetésnövekedés üteme pedig lassul. Az eurózóna gazdasága egyelőre ellenállónak bizonyult a vámháborús feszültségekkel szemben, de a bizonytalanság továbbra is jelentős, főleg a kereskedelem területén. A testület ezenfelül természetesen továbbra is eltökélt a 2 százalékos inflációs cél középtávú, stabil elérésében, monetáris politikáját is ennek megfelelően alakítja a jövőben.

A döntés háttere, hogy az infláció ugyan minimálisan, 2 százalékra gyorsult a friss, júniusi adatok szerint, ez azonban még mindig bőven megfelelőnek tekinthető a jegybanki célokat tekintve, sőt, mivel a júliusi adatok jó eséllyel ismét csökkenésről szólnak majd, kijelenthető, hogy egyelőre nem látszik a vámháború hatása a pénzromlási adatokban az EKB nagy lépékű enyhítései ellenére sem, a gazdasági növekedés pedig egyértelműen ismét lendületbe jött, lévén az első negyedéves számsor 0,6 százalékos bővülésről szólt. Az eddigi enyhítés így indokoltnak és sikeresnek tekinthető, a további lazítás viszont már erősen kérdéses a szakértők szerint.

Christine Lagarde: nagyon várjuk a vámháborús tárgyalások eredményeit

A kamatdöntés hátterét ismertető sajtótájékoztatóján Christine Lagarde kiemelte, az eurózóna gazdasága a vártnál jobban nőtt az első negyedévben, főleg a vámháborús félelem miatti előre betárazásnak köszönhetően, ugyanakkor a lakossági fogyasztás is erősen alakult. A munkanélküliségi ráta továbbra is roppantul alacsony, illetve a növekvő védelmi kiadások is segíthetik a gazdasági növekedést. Az EKB fontosnak tartja, hogy az eurózóna gazdasága tovább erősödjön, ehhez stratégiai, strukturális fejlesztésekre van szükség a nemzeti kormányok részéről.

A jegybank ezenfelül fontosnak tartja a digitális euró mielőbbi bevezetését is.

A gazdasági növekedést továbbra is lefelé mutató kockázatok jellemzik, a vámháború okozta esetleges lakossági és befektetői bizalomvesztésnek számottevő hatásai lehetnek, főleg, ha a geopolitikai feszültségek sem csillapodnak. Az infláció felfutását érintő félelem és bizonytalanság pont ezen okok miatt is sokkal nagyobb, mint általában, ennek azonban ellene dolgozhat a vártnál erősebb euró, amit jelenleg látni lehet a piacon. A kép azonban igazán összetett, hiszen a növekvő védelmi kiadások is az infláció gerjesztésének oldalán foglalnak állást, így az eredményt majd egy kényes egyensúly alakítja ki – emelte ki az EKB vezetője.