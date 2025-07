Könnyek, stressz és káosz – tovább dagad a Microsoft-Xbox elbocsátási botránya

A játékiparban továbbra is folyamatosak az elbocsátások: csak az elmúlt hetekben több ismert stúdió, például a Still Wakes the Deep készítője (The Chinese Room) és a The Dark Pictures Anthology mögött álló Supermassive Games is bejelentette, hogy elbocsátásokat hajt végre. A dolgozók szerint a tendencia nemcsak a munkahelyeket veszélyezteti, hanem az iparág jövőjét is.