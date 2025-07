Az amerikai-európai megállapodás javít az európai autógyártók helyzetén, de a vámok így is túl magasak

Az európai autógyártók, mint a BMW, a Mercedes-Benz és mások nyereségét együttesen akár négymilliárd euróval is javíthatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vasárnapi megállapodás.

Az európai autógyártók exportjához így is túl magasak a vámok / Fotó: AFP

Az európai autógyártók részvényei felfelé indultak hétfőn

A Bloomberg Intelligence által közzétett elemzést a befektetők is oszthatják, hiszen hétfőn az európai autógyártók részvényei zöldben kezdték a kereskedést, miután a kontinensen gyártott autók vámja az eddigi 27,5 százalékról 15 százalékra csökkent.

A BMW és a Mercedes további könnyebbségre is számíthat, miután amerikai gyáraikból évi 185 ezer járművet exportálnak.

A megállapodás a Mercedes, a BMW, a Porsche és a Volvo fontos piaca kapcsán is segíti a tisztánlátást. Az autóipari szereplők Trump áprilisban bejelentett vámjai óta több milliárd dolláros pluszköltségről számoltak be, miközben az ellátási láncok bonyolultságára figyelmeztettek, így több európai autógyártó is mérsékelte idei évre vonatkozó profitvárakozását – idézi fel a Bloomberg.

Matthias Schmidt autóipari elemző szerint a legjobb megállapodás született egy rossz helyzetből, ezért úgy véli, a német és svéd autóipari cégvezetők most jobban alhatnak, mint az elmúlt hetekben bármikor.

Az amerikai vámok így is túl magasak

Azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 15 százalékos vámszint továbbra is jóval magasabb, mint a Donald Trump beiktatása előtti 2,5 százalék, így az európai autógyártóknak is mérlegelni kell, hogy árat emelnek vagy áttelepítik a gyártás egy részét az Egyesült Államok területére.

Különösen ahhoz képest sok a 15 százalékos vámszint, hogy a legtöbb európai autógyártó haszonkulcsa egy számjegyű mértékű.

A megállapodást a Német Iparszövetség is bírálta , ahogy az autóipar számára is beszállító vegyipari szervezet, a VCI is. A szervezet elnöke, Wolfgang Große Entrup például arról beszélt, hogy ha hurrikánra készülsz, egy viharnak is örülsz, ám a jelenlegi vámok is túl magasak az európai export számára és aláássák a kontinens versenyképességét. A nyitás utáni optimizmus után az autóipari részvények is lefelé indultak és gyorsan mínuszba fordult az árfolyam.