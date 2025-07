Megdöbbentő: az EU tényleg háborúra készül az oroszokkal, erre készítik fel az utakat és a vasutakat

Románia a tankoknak épít autópályákat, már az is megvan, hogy hova

Az országot átszelő nyugat–keleti és észak–déli útvonalakat a szövetség már ki is jelölte . Románia a hadsereg költségvetéséből épít új autópályákat, hogy megfeleljen a NATO haditechnikai mobilitást elősegítő tervének. A magyar úthálózatra is rácsatlakoznak.