Fantasztikus család, fantasztikus kasszasiker – a Marvel végre újra jó úton jár

A Marvel számára nincs megállás, a stúdió idén már a harmadik szuperhősfilmet küldte a mozikba, amely végre a címéhez hűen fantasztikus első hétvégés bevételeket és véleményeket produkált. A Fantasztikus Négyes: Első lépések az első hétvégéjén Észak-Amerikában 118 millió dollárt termelt, ezzel pedig megtörte a Marvel-filmek átkát: régóta ez volt az első Marvel-film, amely az első hétvégéjén átlépte a 100 millió dolláros határt. A globális bevételekkel együtt összesen 218 millió dollárt termelt a Fantasztikus Négyes: Első lépések a Box Office Mojo adatai szerint.

A kritikusi visszhang is pozitív: 87-88 százalék körüli Rotten Tomatoes‑értékelés és „általában kedvező” (generally favorable) Metacritic‑pontszám jelzi, hogy a közönség és a szakma egyaránt örömmel fogadta a Marvel első családját. Ezzel végre jobbra billen a Marvel mérlege, ugyanis az év korábbi filmjei – az Amerika Kapitány: Szép új világ és a Mennydörgők* – kevésbé teljesítettek átütően, különösen a kritikai visszajelzések és a megtérülés szempontjából.

Viszonyításképpen:

Az Amerika Kapitány: Szép új világ az első hétvégéjén Észak‑Amerikában mintegy 88,5 millió dollárt keresett a háromnapos ablakban, illetve a négynapos hosszú hétvégén elérte a 100 milliós szintet. Nemzetközi piacokon további 92,4 millió dollár folyt be az első hétvégén 52 különböző területen, így a globális nyitás összesen mintegy 192-200 millió dollárt tett ki.

A Mennydörgők* az első hétvégéjén 74 millió dollárt gyűjtött, nemzetközi piacokon pedig további 86,1 millió jött hozzá, ezzel az első hétvége globális bevétele mintegy 160,1 millió dollár volt.

Mindkét film egyébként abba a kategóriába esett bele, hogy sokan nem értették, mi a baja vele a kritikusoknak és a hangos kisebbségnek. Az Amerika Kapitány: Szép új világ nem volt kiemelkedő, de szépen vezette fel a következő filmek hangulatát, a Mennydörgők* pedig okosan és következetesen vezetett végig egy olyan mély érzésekkel teli történetet, ami nem sokszor jellemző a Marvelre.

A Marvel végre irányt vált – a Fantasztikus Négyes: Első lépések az új kezdet

Mindkét Marvel-film igen kritikus időszakban jelent meg: sokan kritizálták a szuperhősstúdiót azzal, hogy pár év alatt majdnem harmadjára növelte a filmek és sorozatok számát, melyek többsége nem is nyerte el a közönség tetszését. Ezt nemrég a Marvel vezetője, Kevin Feige is elismerte: „Ez túl sok volt. A kísérletezés jó volt, a bővítés viszont elértéktelenítette az egészet” – mondta a Marvel fejese. A Disney streamingstratégiája is közrejátszott: amikor felmerül a Holdlovag és a Ms. Marvel ötlete, mindenre azt mondták, hogy „Csináljuk!”, miközben pontosan tudták, hogy sokkal kisebb lesz ezeknek az elérése.

Feige szerint a Marvel-élmény egy idő után „házi feladattá” vált.

A Mennydörgők* esetében sok karakter korábban csak sorozatokban szerepelt, így a nézők úgy érezhették, nem értik a filmet, ha nem láttak mindent előtte: „A film önmagában is élvezhető, de a nézők már eleve úgy jönnek be, hogy ezt ismerni kellene, és ezt muszáj megváltoztatnunk.”