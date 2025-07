Másfél évszázada működő vállalat dőlt be egy gyenge jelszó miatt

Úgy tűnik, elég volt egy gyenge jelszó, amit az egyik munkavállaló használt a KNP nevű szállítmányozási vállalatnál végzett munkájához, hogy ezt ki-, illetve felhasználva hekkerek zsarolóvírussal vegyék át az uralmat a cég informatikai rendszerei között – írja az Origo. A támadás következtében a vállalat működése megroggyant, az 500 tehergépjárművel rendelkező flottával bíró 158 éves cég működése leállt, és mintegy 700 dolgozó veszítette el munkáját. A cégtől az adataikért követelt váltságdíj mértékét most, nagyjából két évvel az incidens után sem hozták nyilvánosságra, de szakértői kommentárok alapján annak mértéke ötmillió font körül lehetett.

Egy gyenge jelszó elég volt ahhoz, hogy a hekkerek zsarolóvírust juttassanak a 158 éves KNP vállalat rendszereibe (illusztráció)

Fotó: Science Photo Library via AFP

Elég volt egy gyenge jelszó a hekkereknek

A támadásról részleteket most a cég korábbi vezetője osztott meg. Ezek alapján a hekkereknek még valamikor 2023-ban sikerült rájönniük – nem egyértelmű, hogy találgatással vagy valamilyen algoritmus alkalmazásával – az egyik munkavállaló kifejezetten gyenge, könnyen megfejthető jelszavára. Ennek révén juttatták a céges rendszerekbe a zsarolóvírust, melynek hatástalanításáért pénzt követeltek. A Knights of Old márkanév alatt szolgáltató KNP a követelt összeg megfizetésére nem rendelkezett elegendő kerettel. Működésük leállt, és hamarosan fizetésképtelenné váltak. Ezzel hosszadalmas felszámolási procedúra kezdődött meg.

A szakemberek szerint a KNP esete csak egy volt az évi több száz, illetve több ezer hasonló támadás közül, amiket brit vállalatok ellen elkövetnek. Iparági kutatások szerint az Egyesült Királyságban a követelt váltságdíj értéke átlagosan négymillió font. Számos, kibertámadás alá kerülő vállalat be sem jelenti az incidenst, inkább a nyilvánosságot kerülve, kifizeti a zsarolók által követelt összeget.

Lapunk megírta, hogy a hatóságok három tizenéves fiút és egy 20 éves nőt vettek őrizetbe West Midlands és London területén a számítógépes visszaélési törvény megsértése, zsarolás, pénzmosás és szervezett bűnözői csoport tevékenységében való részvétel gyanújával. A vád szerint a Marks & Spencert, a Co-Opot és a Harrodsot célozták.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.