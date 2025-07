A kínai helyi önkormányzatok eddig többnyire sikertelenül próbálták növelni az ország csökkenő születésszámát különféle kedvezményekkel, pénzbeli jutalmakkal és lakhatási támogatásokkal. Most a központi kormány is bekapcsolódik. Peking tervei szerint gyermekenként évi 3600 jüan (mintegy 172 ezer forint) támogatást fizetnének a szülőknek a gyermek hároméves koráig – derült ki egy frissen megjelent kormányzati rendeletből, amelyet a The Wall Street Journal látott. Azt azonban egyelőre nem tudni, mikor kezdődhet a támogatások folyósítása. Várhatóan azonban nem fogja annyira megnövelni a gyermekvállalási kedvet, hogy megálljon a kínai népességfogyás.

A kínai gyermekvállalási kedv annyira alacsony, hogy drasztikus lépések nélkül megállíthatatlan a népességfogyás / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A kínai a világ egyik legrosszabb termékenységi mutatója

Nem biztos ugyanakkor, hogy ez elegendő lesz a Kína gazdaságát és társadalmát sújtó demográfiai trend megfordításához. Az ország termékenységi rátája – vagyis az egy nőre jutó gyermekek száma – jelenleg körülbelül 1, ami a világ egyik legalacsonyabb mutatója.

Huang Wenzheng, a YuWa Population Research Institute kutatóintézet munkatársa szerint a tervezett támogatás mindössze fele – vagy annál is kevesebb – annak, amit demográfusok és közgazdászok javasoltak. Huang úgy véli, hogy

a Kína GDP-jének kevesebb mint 0,1 százalékának megfelelő, körülbelül százmilliárd jüanos kiadás ötvenszeresére lenne szükség ahhoz, hogy a termékenységi ráta elérje a népességfenntartáshoz szükséges 2,1-et.

A születések száma Kínában hat egymást követő évben csökkent, majd a Covid–19-korlátozások vége után, tavaly enyhe növekedés történt. Ugyanebben az évben azonban csak 6,1 millió pár kötött házasságot, ami 21 százalékos visszaesés 2023-hoz képest, és rekordalacsony szint 1986 óta.

A demográfusok szerint idén tovább csökkenhet az újszülöttek száma, kilencmillió alá, ami kevesebb mint fele a 2016-os szintnek, amikor Kína először engedélyezte a kétgyermekes családmodellt az egykepolitika 1980-as bevezetése óta.

A gyermekvállalási kedv csökkenésének okai

Kínában egyre kevesebb nő vállal gyermeket, és ők is kevesebbet szülnek. Ennek eredményeképpen tavaly több mint 20 ezer óvoda zárt be Kínában, ami közel 250 ezer pedagógus elbocsátását jelentette.