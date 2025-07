Varázslat, rekordköltségvetés és egy vitatott szereposztás – új korszak nyílik a Harry Potter-univerzumban

Csak egyetlen bökkenő akad

Eddig szinte túl szépen alakul a Harry Potter-sorozat, egy bukkanó viszont mégiscsak akad: a történet egyik legfontosabb karakterét játszó színész kiléte. Ugyanis már hónapok óta attól hangos az internet, hogy Perselus Pitont, a Roxfort magának való, mogorva bájitaltantanárát Paapa Essiedu fogja alakítani – a választás kapcsán sokan vitáznak arról, mennyire marad hű a karakter Rowling regénybeli leírásához, hiszen Pitont több helyen sápadt bőrűként írja le, míg Essiedu afrikai származású brit állampolgár.

Már hetekkel a hivatalos megerősítés előtt elterjedt a híre annak, hogy Essiedu mellett a Warner nemigen környékezett meg más színészt (legalábbis nem tudunk róla), pedig a rajongók szinte egyként harsogták az új Star Wars-trilógiából is ismerős Adam Driver nevét. A hivatalos megerősítés óta több, korábban a Harry Potter-filmekben játszó színész is nemtetszését fejezte ki az internet reakciójára, többen (köztük a korábban Lucius Malfoyt alakító Jason Isaacs) még nyíltan rasszistának is nevezték azokat, akiknek nem tetszik a stúdió döntése. Ami viszont külön érdekes ebben a történetben, az az, hogy a rajongók külön felhívták a figyelmet arra, hogy

Rowling nagyon kevés karakter kinézetének szentelt annyi figyelmet, mint Pitonnak, így, ha a Warner tényleg könyvhű adaptációt szeretne, akkor magyarázzák meg, miért pont Essiedut választották a szerepre.

Arról nem is beszélve, hogy a Harry Potter-könyvekben Piton fizikai megjelenése szerves része a karakter pszichológiájának is – ő az, akit a diákok ösztönösen taszítónak, baljósnak éreznek, és akit a külsőségei miatt is nehezen fogadnak el. Ha más karaktereknél fontos a fizikai hűség (pl. Hagrid mérete, Dumbledore szakálla, Harry szemszíne, Hermione zilált haja és fogai, vagy a Weasley-gyerekek vörös hajaszíne), akkor jogosan merül fel, hogy Piton esetében miért ne lenne ugyanez elvárható – különösen egy könyvhűséget ígérő adaptációban. Amennyiben ezeket nem hidalják át értelmes, intelligens megoldásokkal, úgy pont hogy a rajongók fogják rasszizmussal vádolni a stúdiót.