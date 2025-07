A Sony nekimegy a Tencentnek: „szolgalelkűen lemásolták” a milliárdokat érő videójáték-sorozatukat

A Sony Interactive Entertainment pert indított a kínai Tencent ellen szerzői jogi és védjegybitorlás miatt, az ok pedig nem más, mint a Horizon Zero Dawnnal megkezdődött játéksorozatuk „szolgalelkű másolata”. A keresetet az Egyesült Államok kaliforniai szövetségi bíróságán nyújtották be, és a Sony szerint a Tenent szóban forgó játéka, a Light of Motiram több jellegzetes elemet is lemásol, és könnyen megtévesztheti a vásárlókat. Ez egyáltalán nem meglepő, ugyanis a Light of Motiram első és második ránézésre is úgy néz ki, mintha a Horizon Zero Dawn, vagy annak folytatása, a Forbidden West egy új felvonása lenne.

A Sony perre megy a Tencenttel Horizon Zero Dawn miatt: a vád nem más, mint IP-lopás / Fotó: Miguel Lagoa

A Sony pénteken benyújtott keresetében azt állítja, hogy a Tencent új játéka számos ponton – a játékmenettől kezdve a történet témáin át a látványvilágig – feltűnően hasonlít a Horizon szériára. A cég szerint

még a cím betűtípusa is gyanúsan emlékeztet a Horizon játékokéra.

A Sony felidézte, hogy a Tencent 2024 márciusában, a Game Developers Conference rendezvényen azt javasolta: az Aurora Studios nevű leányvállalata készíthesse el a Horizon következő részét hivatalos licenc alapján. A Reuters szerint a Sony ezt visszautasította, ám nem sokkal később a Tencent bejelentette a Light of Motiram fejlesztését, melyet Polaris Quest néven jegyeznek. A keresetben a Sony azt is megemlíti, hogy információik szerint a Tencent sanghaji részlege használja az Aurora Studios és a Polaris Quest neveket.

A japán vállalat azt is állítja, hogy

korábban próbált egyeztetni a Tencenttel a vitás ügy rendezéséről,

ám hiába tiltakozott és jelezte egyértelműen, hogy nem ad licencet a Horizon elemeinek felhasználására, a kínai cég folytatta a projektet. A Sony a bíróságtól kártérítést és a jogsértések azonnali megszüntetését kéri.

A Horizon Zero Dawn új lendületet adott a Sonynak

A Horizon sorozat első része, a Horizon Zero Dawn 2017-ben jelent meg PlayStation 4-re, és hatalmas sikert aratott. A játék Aloy, egy vadásznő történetét követi egy posztapokaliptikus világban, melyet emberi törzsek és gépállatok népesítenek be. A Light of Motiram bemutatója és előzetesei azonban annyira hasonló elemeket tartalmaznak – köztük óriási robotállatokat és szinte azonos látványvilágot –, hogy több videójátékos újságíró is a Horizon „olcsó utánzatának” nevezte az új címet. Egyikük találóan „Horizon Zero Originality”-ként emlegette a játékot.