Újabb mérföldkőhöz érkezik a horvát autópálya-építés: ekkorra lesz még hamarabb elérhető a turistaparadicsom

Újabb mérföldkőhöz érkezik Horvátország egyik legfontosabb autópályájának meghosszabbítása. A horvát autópályák üzemeltetéséért felelős vállalat, a HAC csütörtökön bejelentette, hogy kiírták az A1-s autópálya Rudin és Osojnik közötti két szakaszára vonatkozó pályázatokat, ami újabb lépés a Dubrovnikig tartó horvát autópálya befejezése felé.

Dubrovnikig érhet el az A1-es horvát autópálya meghosszabbítása / Fotó: Northfoto

Az Index.hr horvát hírportál cikke szerint a szóban forgó szakaszok

a Rudine és Slano közötti 9 kilométer hosszú

és a Slano és Mravinjac közötti 11,5 kilométer hosszú alszakaszok.

A Rudin és Slano közötti szakaszra összesen hét ajánlat érkezett. A legalacsonyabb árat az indiai Afcons Infrastructure Limited cég ajánlotta 240,6 millió euróval, míg a legdrágább ajánlat több mint 370 millió euró volt, és a török Dogus Insaat vállalat nyújtotta be. Az ajánlattevők között volt a Strabag, a Cengiz İnsaat, a China Road and Bridge Corporation, valamint két konzorcium is, az egyiket a Texo Molior vezetésével kínai és horvát cégek alkotják, a másikat az indiai Ashoka Buildcon és a svéd Serneke Group alkotja.

A Slano és Mravinjac közötti szakaszra öt ajánlat érkezett. A legalacsonyabb árat, 214,5 millió eurót itt is az Afcons Infrastructure Limited ajánlotta, a többi ajánlattevő a Strabag, a Cengiz Insaat, a China Road and Bridge Corporation, valamint a Texo Molior és a China Civil Engineereing Construction Corporation konzorciuma volt.

Az A1-es horvát autópálya fontos szakasza

A Rudine és Osojnik közötti szakasz összesen 28 kilométer hosszú, ebből 19 kilométer alagutakban és viaduktokban halad, vagyis a terep műszaki kihívásokban gazdag. Ezt a 28 kilométert három alszakaszra osztották:

Rudine–Slano (9 kilométer)

Slano–PUO Mravinjac (11,5 kilométer)

PUO Mravinjac–Osojnik (7,5 kilométer)

Az első szakasz a Rudine csomópontnál kezdődik, ahonnan az autópálya a Doli interregionális csomóponthoz vezet, amely kapcsolatot biztosít a Peljesac híddal, valamint a DC8 és DC237 állami utakkal. Az útvonal a Slano csomópont felé folytatódik, és többek között az 1674 méter hosszú Katina alagutat és az 1428 méteres Zabreze alagutat is magában foglalja.