Pokoli hőség Európában: 50 fokot várnak a magyarok kedvenc országában

Ez a második hőhullám Európában

Nem ez az első hőhullám idén nyáron a kontinensen. Július elején Dél-Európát perzselő hőség sújtotta, Spanyolországban hőmérsékleti rekord született, miközben Olaszországban, Görögországban, Portugáliában és a Nyugat-Balkánon is pusztítottak a forróság okozta tűzvészek

A szakértők szerint nemcsak a hőhullámok idején kell cselekedni, hanem fel is kell készülni rájuk. Egy 2022-es felmérés szerint a WHO európai régiójának 57 országa közül mindössze 21 rendelkezik nemzeti hőegészségügyi intézkedési tervvel – ezek közül is csupán 14 uniós tagállam. Izlandtól Oroszországig évente több mint 175 ezer ember hal meg a hőség miatt. A Masselot társszerzőségével készült, 854 európai várost vizsgáló januári tanulmány arra figyelmeztetett, hogy a hőség okozta halálozások száma drámaian növekedhet, ha a klímaalkalmazkodás nem válik sürgető prioritássá.

Magyarországon is a következő napoban nagyon melegre kell készülni, a hőmérő higanyszála elérheti a 35-36 fokot.