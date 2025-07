Mit akar Kína Európától?

Ez rémületet kelt az európai politikusokban. Ha Európa autóiparában milliók munkahelye vész el, a németországi elégedetlenek akár a radikális jobboldali AfD‑t is választhatják. Végül is az Egyesült Államokban is történt valami hasonló. Európa és Kína nem fog kötni „nagy alkut” a kereskedelem terén, nagyrészt azért, mert a kereskedelmük egyre inkább egyoldalú.

Európa „kínaipiac‑fantáziája”, amely a viktoriánus brit pamutszövő nagyiparosoktól származik, akik arról álmodoztak, hogy felöltöztetik a kínaiakat, halódik

– mondja Brady.