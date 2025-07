Legalább három jelentős olaj- és gázipari szereplő – a Shell, az Aker BP és az Enbridge – kilépett a Science Based Targets initiative (SBTi) tanácsadó csoportjából, amely a vállalati klímacélok globálisan elismert szabványait dolgozza ki. A távozásuk még tavaly év végén kezdődött, miután arról tájékoztatták őket, hogy egy hiteles nettó zéró kibocsátási stratégia az új olaj- és gázmezők fejlesztésének teljes leállítását is megkövetelné.

Három olajóriás kihátrált a klímaszabályozás mögül – repedezik a globális klímamegállapodások rendszere / Fotó: Bartek Sadowski / Bloomberg

Az SBTi időközben felfüggesztette az olaj- és gázszektorra vonatkozó új szabvány kidolgozását, és helyette a teljes vállalati klímaszabvány frissítésére összpontosít. A Shell közlése szerint 2023 októberében hagyták ott a csoportot, mivel az aktuális tervezet „nem tükrözte az iparág szempontjait érdemi módon”. Az Aker BP szintén megerősítette távozását, kiemelve, hogy csekély befolyással bírtak a folyamatokra, de ez „nem jelenti a klímavédelmi elköteleződés hiányát” – írja a Bloomberg. A történtek újabb jelei annak, hogy

egyre több nagyvállalat vonul ki a klímastratégiákat kidolgozó nemzetközi kezdeményezésekből.

Korábban bankok és eszközkezelők is elhagyták az SBTi-hez hasonló szervezeteket, most pedig az energiaszektorban is egyre látványosabb a visszalépés. Mindez egybeesik az amerikai Trump-kormányzat fokozódó kritikáival a klímavédelmi előírásokkal szemben, ami veszélyezteti a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokos korlát alatt tartását.

A Shell hangsúlyozta: továbbra is fontosnak tartja a tudományosan megalapozott módszertanokat, de úgy véli, a szabványoknak reális társadalmi és gazdasági kihívásokra kell reagálniuk, és rugalmasabb átalakulási lehetőséget kell biztosítaniuk a cégek számára 2050-ig. Közben az SBTi pénzügyi szereplőkre vonatkozó szigorítása is csúszik: eredetileg már most megtiltották volna az új olaj- és gázprojektek finanszírozását, de a végső határidőt 2030-ra halasztották.

A szervezet saját belső válságokkal is küzd: tavaly bírálatok érték, amiért túlzottan enyhített a karbonkreditek alkalmazási feltételein. A kritikák nyomán

újabb reformokat ígértek, például a szén-dioxid-eltávolító kreditek használati korlátainak lazítását.

Az SBTi egyik fő támogatója, a Bezos Earth Fund 2023-ban befejezte finanszírozását, jelenleg a Bloomberg Philanthropies nyújt célzott anyagi támogatást a kezdeményezéshez. A kilépések súlyos figyelmeztetést jelentenek arra, hogy a klímasemlegességi törekvések megvalósítása nem csupán technikai, hanem egyre inkább politikai és gazdasági csatatérré vált.