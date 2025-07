Komoly belső feszültséget szült a Microsoft Xbox-divízióján belül a július eleji leépítéshullám, amely több fejlesztőstúdiót is érintett. Kiemelten nagy figyelem övezte a ZeniMax Online Studios esetét, ahol a vállalat hirtelen törölte a hét éve készülő „Blackbird” kódnevű MMO-projektet. Bár a teljes csapatot még nem bocsátották el, a dolgozók jövője bizonytalanná vált.

Leépítéshullám az Xboxnál: a szakszervezetek dühösek – komoly fellépések következhetnek / Fotó: T. Schneider

A fejlesztőket képviselő szakszervezet, a ZOSU‑CWA (ZeniMax Online Studios Union – Communications Workers of America) közleményben reagált a történtekre, éles hangon bírálva a Microsoft döntésének módját és annak kommunikációját. A szakszervezet szerint

a fejlesztők életét egyik pillanatról a másikra forgatták fel azzal, hogy minden előjel nélkül törölték a projektet.

A munkavállalók ugyan egyelőre továbbra is teljes fizetést és juttatásokat kapnak, de világossá tették: nem tájékoztatták őket időben, és sokak szerint „egy jövőt loptak el tőlük”.

A Microsoft nyilatkozata szerint az érintett dolgozók a szokásos végkielégítési terv alapján fognak távozni: ez teljes végkielégítést, egészségbiztosítást és álláskeresési támogatást is magában foglal. Emellett az érintettek elsőbbséget élveznek más Microsoft-állások betöltésénél. A vállalat hangsúlyozta, hogy igyekszik méltányosan kezelni a helyzetet – ugyanakkor a hirtelen projektleállítás sokak számára továbbra is érthetetlen.

Nincs kizárva a keményebb hangvétel

A ZOSU szerint jelenleg is tárgyalnak arról, hogy a leépítések milyen formában történjenek meg, és milyen áthelyezési vagy szerződéses garanciákban állapodhatnak meg. A szakszervezet célja, hogy az érintettek méltósággal távozhassanak – de azt is jelezték:

nem zárják ki a keményebb fellépést sem, ha szükséges.

A fejlemények különösen érdekesek annak fényében, hogy a Microsoft korábban már megegyezett a ZeniMax QA‑csapatát képviselő szakszervezettel – ebben többek között béremelésről, elbocsátás elleni védelemről és az MI-használat közös szabályozásáról is döntöttek. Ez a példa most precedensként szolgálhat a ZOSU számára is.