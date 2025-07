Az energiatárolás terén is élre törne a Tesla: óriási üzletet kötött Elon Musk cége

Óriási, 4,3 milliárd dolláros üzletet kötött a Tesla és a dél-koreai LG Energy Solution, melynek keretében az amerikai autógyártó lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat vásárol, de nem autók, hanem az energiatárolási üzletága számára.

A Tesla háztartási energiatároló rendszereket is árul/Fotó: Belga via AFP

A Tesla számára egyre fontosabb az energiatárolási piac

Az akkumulátorokat a dél-koreai cég amerikai gyáraiban készítik majd és a Bloomberg forrásai szerint azokat nem járművekben használják majd. A Tesla az elmúlt években igyekszik az elektromos autók mellett az energiatárolás piacából is nagyobb szeletet kihasítani,

negyedévenként mintegy 10 GWh energiatárolót adott el az utóbbi időszakban.

Elon Musk cége a napokban egy másik dél-koreai céggel is több milliárd dolláros üzletet kötött, melynek értelmében a Samsung Electronics 16,5 milliárd dollár értékben szállít majd mesterséges intelligencia csipeket a vállalat számára.

A dél-koreai gyártók a kínaiak nyomába erednek az LFP akkumulátorok területén

Mindeközben az LG Energy már korábban is igyekezett felpörgetni amerikai energiatárolási üzletágát és a General Motorsszal közös, Tennessee államban található gyárában az LFP akkumulátorok termelését. Korábban egy szabályozói jelentésben pedig már arról is beszámolt, hogy 5900 milliárd wonos szerződést nyert el, hogy a tengerentúlon LFP akkumulátorokat gyártson egy három éves megállapodás keretében.

Akkor az LG az ügyfelét nem nevezte meg, de az összeg alapján már sejthető, hogy a Tesláról van szó. A cég ugyanakkor azt elárulta, hogy 2027 augusztusától indul a szerződés és azt is, hogy abban egy olyan opció is helyet kapott, mely azt további hét évre meghosszabbíthatja, valamint a kínálat is növelhető szükség esetén.

A dél-koreai akkumulátorgyártók igyekeznek utolérni kínai versenytársaikat az LFP kémia területén, mely nem tartalmaz kobaltot vagy nikkelt, így jóval olcsóbb a korábbi akkumulátoroknál, még ha energiasűrűsége el is marad azokétól.