A gazdag digitális nomádok játékszerévé váltak a luxusjachtok

A jachtozás nem az üzleti élettől visszavonult, nyugdíjas milliárdosok hobbija ma már. A mai jachtvásárlók átlagéletkora jóval alacsonyabb, a negyvenes években veszik meg az első komoly hajójukat a vásárlók – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo. Saját erőből és szorgalomból meggazdagodott üzletemberek – jellemzően tech-, kripto- és ingatlanvállalkozók – előszeretettel választanak egyik fő vagyontárgyuknak egy luxusjachtot. Számukra a luxusjacht nem a hatalom kifejezése, hanem élményforrás, a családdal töltött minőségi idő helyszíne.

A luxusjachtok világa átalakulóban: megjelentek a piacon azon a vevők, akik mobil otthonnak tekintik a hajókat (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Átalakulóban a luxusjachtok világa

A szakmájukban leginkább elismert jachttervezők és gyártók már reagáltak a változó igényekre: modern, minimalista és ökotudatos dizájnt kínálnak hajóikkal, amelyek nyitott közösségi tereket, többfunkciós fedélzeti mezőket, wellness-zónákat és családbarát kialakítást integrálnak. Emellett egyre több modellben jelenik meg a fenntarthatóság – akár elektromos vagy hibrid hajtás – mint alapkövetelmény, nem csak bónusz opció.

Az olasz Benetti céget 1873-ban alapították, szinte elsőként ismerték fel a kor szavát. A Benetti kínálatában már megtalálhatók hibrid meghajtású modellek is, valamint olyan tágas, multifunkciós belső terek, amik kifejezetten az új generációs igényekre válaszolnak. Jachtjaik gyakori eleme a beach club stílusú hátsó fedélzet, amely tökéletes hely a pihenésre vagy családi programokra. A luxusjachtok ára meglehetősen borsos, meghaladják a 100 millió dollárt is.

A lap cikkében kitér arra is, hogy az is teljesen újfajta gondolkodást jelez az iparban, hogy sok esetben nem egy tulajdonosa van a hajónak, hanem megosztják egymás között a tulajdonlást a befektetők, így az éves fenntartás költségei is jelentősen csökkennek egy-egy tulajdonostársra számolva.

A luxusjachtok piaca tehát lassan, de biztosan átalakul: a merev státuszformálás helyett egy rugalmas, élményalapú, családbarát és felelősségteljes használat kerül előtérbe.

