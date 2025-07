A Marvel Studios vezetője, Kevin Feige egy szűk körű újságírói beszélgetésen engedett bepillantást a színfalak mögé, és betekintést adott egy nagyszabású hét éves tervbe is. A Marvel a világ legsikeresebb filmes univerzuma, de az utóbbi évek visszafogott sikerei után sokan úgy vélik, hogy a szuperhősöknek leáldozott. Feige szerint ez nem így van, de belátta, hogy követtek el hibákat.

A Marvel feje végre elismerte: nem volt jó a stratégiájuk, de levonták a tanulságokat – a szuperhősöknek még nem áldozott le / Fotó: AFP

Feige elismeri, hogy a Bosszúállók: Végjáték után eltelt hat évben túl sok tartalmat gyártottak. Amíg 2008 és 2019 között körülbelül 50 órányi Marvel-történet született, azóta ez 127 órára nőtt – ebben benne vannak az animációk is.

Ez túl sok volt. A kísérletezés jó volt, a bővítés viszont elértéktelenítette az egészet

– mondta a Marvel fejese. A Disney streamingstratégiája is közrejátszott: amikor felmerül a Holdlovag és a Ms. Marvel ötlete, mindenre azt mondták, hogy „Csináljuk!”, miközben pontosan tudták, hogy sokkal kisebb lesz ezeknek az elérése.

Feige szerint a Marvel-élmény egy idő után „házi feladattá” vált. A Mennydörgők* esetében sok karakter korábban csak sorozatokban szerepelt, így a nézők úgy érezhették, nem értik a filmet, ha nem láttak mindent előtte: „A film önmagában is élvezhető, de a nézők már eleve úgy jönnek be, hogy ezt ismerni kellene, és ezt muszáj megváltoztatnunk” – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Fantasztikus Négyes: újrakezdés, házi feladat nélkül

Július 25-én érkezik a Fantasztikus Négyes: Első lépések, és Feige szerint ez egy önálló világ, mely nem igényel előzetes ismeretet. „Nem akartuk megismételni az Örökkévalók hibáját, ahol mindenki azt kérdezte: hol voltak eddig?” – mondta. Feige szerződése még körülbelül két évre szól, és bár nem mondta ki, hogy marad, célja egyértelmű:

10-15 év múlva is nagy közönségnek akarok filmeket készíteni – ha lehet, örökre.

Az újrakezdés pedig nemcsak a Fantasztikus Négyesre vonatkozik, hanem a következő nagy ellenfélre is: a Jonathan Majors körüli botrány (akit bíróság bűnösnek talált zaklatásban) után a Marvel kihátrált az általa játszott Kang történetszálából, de Feige szerint már előtte is fontolgatták a váltást. „Kang nem volt elég nagy. A képregények alapján egyetlen karakter veheti át Thanos helyét: Dr. Doom” – mondta a Marvel vezetője.