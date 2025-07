Nagy bejelentést tett a kínai mesterségesintelligencia-óriás – így nyomná le az OpenAI-t

Az OpenAI egyik legnagyobb kínai riválisának számító Zhipu hétfőn bejelentette, hogy kiadja eddigi legnagyobb nyílt forráskódú modelljét, és ezzel csatlakozik a kínai cégek egyre növekvő számához, amelyek bővítik ingyenes mesterséges intelligencia kínálatukat.

Kína megkerülhetetlen szereplő a mesterséges intelligencia terén / Fotó: Shutterstock

A Bloomberg értesülései szerint a startup már hétfőn kiadja a GLM-4.5-öt, a zászlóshajó modelljének frissítését. A kínai techvállalat globálisan próbálja felvenni a versenyt az OpenAI-jal, miközben szeretné bővíteni piaci részesedését a folyamatosan fejlődő MI-iparágban. A Zhipu nemrég átnevezte magát angolul Z.ai-ra, hogy a globális piacokon is minél könnyebben megjegyezhető, és nemzetközi hangzású neve legyen.

Megkerülhetetlen szereplő a mesterséges intelligencia területén Kína

A mesterséges intelligenciával foglalkozó kínai startupok az elmúlt hónapokban versenyt futottak az új, nyílt forráskódú modellek kiadásával. A Moonshot nyílt forráskóddal tette közzé Kimi K2 ajánlatát, míg a StepFun szintén bejelentette legújabb érvelő modelljének új, de még nem szabadalmaztatott változatát.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a Zhipu azt fontolgatja, hogy tervezett tőzsdei bevezetését Kína helyett Hongkongban hajtja végre. A tech cég támogatói közé tartozik többek között az Alibaba Group Holding Ltd. és a Tencent Holdings Ltd. is.

A Zhipu pénzügyi tanácsadók bevonásával dolgozik a tőzsdei bevezetésén, a lehetséges első részvényeladása a becslések szerint mintegy 300 millió dollárt hozhatna a konyhára.