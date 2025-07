Hatalmas sátrakba költözteti mesterséges intelligencia adatközpontját a Meta

Mark Zuckerberg július 14-én bejelentette, hogy cége, a Meta nagyszabású projektbe kezd, amelynek célja, hogy hatalmas energiaigényű adatközpontokat építsen a mesterséges intelligencia fejlesztése és működtetése céljából. A milliárdos által bejelentett adatközpontok energiaigénye meghaladná az öt gigawattot. Az erről szóló Threads-bejegyzésében Zuckerberg egy akkora gigantikus tömbként ábrázolta az adatközpontot, amely Manhattan jelentős részét lefedné.

Fotó: Meta

A cégvezető posztjai alapján a szóban forgó hatalmas adatközpontokat úgy kell elképzelni, mint ha gyorsan felépített, hurrikánálló sátrakból állna.

„Van egy nagyon erős csapatunk, amely újszerű munkát végez az adatközpontok megtervezésében és kiépítésében. Azt akartam, hogy ne teljen négy évbe, amíg felépítünk nagy betonépületeket, ezért úttörő módszereket alkalmaztunk, és úgy döntöttünk, hogy ezeket az időjárásálló sátrakat építjük fel, ezzel jóval gyorsabban elkészülnek az adatközpontjaink” – jelentette ki Zuckerberg.

A Meta szóvivője megerősítette a Fast Companynak, hogy jelenleg tartós sátrakat állítanak fel legalább az egyik több gigawattos adatközpont részeként, amelyet a vállalat az Ohio állambeli New Albanyban épít. A gyors telepítést lehetővé tevő sátrak hosszú, téglalap alakú épületek, amelyek szakadásálló és vízálló szövetből készülnek, és egy alumínium alépítményre húzzák fel őket, amelynek teteje gombaszerűen emelkedik.

Az ohiói adatközpont, amelyet a Meta Prometheusnak nevezett el, egy már meglévő komplexum, amelyet tovább bővítenek a szerversátrak segítségével. A Meta várakozásai szerint a létesítmény 2026-ra több mint egy gigawattnyi energiát fog fogyasztani. A SemiAnalysis nevű AI- és félvezető-kutató cég szerint ez a világ egyik legnagyobb mesterséges intelligencia adatközpontja. A bővítés segíthet hozzájárulni ahhoz, hogy a Meta jövőre elérje az gigawattos célját.

Még nagyobb AI-adatközpontot építene a Meta

Ez az építkezés ugyanakkor kettős célt szolgál, hiszen amellett, hogy bővítik a már meglévő adatközpontot, hasznos tapasztalatokat is szerezhetnek egy másik, még nagyobb létesítmény építése előtt. A Meta ugyanis egy másik, még nagyobb adatközpontot is épít, a louisianai Richland Parishben. A Hyperion névre keresztelt központ a tervek szerint 2030-ra épül fel, és két gigawattnyi energiát biztosít majd, amelyet akár öt gigawattra is bővíthetnek a későbbiekben.