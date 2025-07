Csak egy kis statisztikai változás kellett és harmadával nőtt az afrikai ország gazdasága

A múlt héten Szenegál pénzügyminisztériuma is bejelentette, hogy új bázison számolja ki az ország GDP-jét, 2018 óta, miután egy rejtett hitelfelvételi botrány közepette az ország államadóssága az éves GDP fölé nőhet. A számítás javíthat az eladósodottsági mutatón, akárcsak az erős gazdasági növekedés folytatása a Bank of America elemzői szerint, akik úgy vélik, hogy ez az ország hatóságai számára is vonzó lehet az adóssággal kapcsolatos problémák kezelésére is. A lépés hírére az ország dollárkötvényei is erősödtek.

Azonban tavaly az IMF felfüggesztette az országnak szánt mentőcsomag folyósítását az adósság hibás jelentése miatt és a szervezet most a botránykivizsgálásának eredményeire vár.