Visszatérnek az amerikai atombombák Európába? A briteknél valami készül, Moszkva figyel

Az Egyesült Államok 253 millió dollárt fordít két új katonai létesítmény építésére Nagy-Britanniában, ami összefügghet az amerikai nukleáris fegyverek lehetséges visszatérésével az országba – derül ki az amerikai légierő költségvetési dokumentumaiból. A beruházás keretében a brit Lakenheath légibázison egy új, 104 millió dolláros főparancsnoki központ épül, amely leváltja az 1979-ben létrehozott korábbi létesítményt.

Hidegháborús reflexek: Amerika nukleáris bázist modernizál Nagy-Britanniában – Moszkva figyel / Fotó: NurPhoto via AFP

Emellett egy 149 millió dolláros védelmi komplexumot is kialakítanak, amely raktárakat, fegyverarzenált, őrszobát és egy 22 járműből álló gyorsreagálású flottát foglal majd magában. Az őrszemélyzet létszáma 221 fővel 575-re nő. Az építkezések várhatóan 2031-re fejeződnek be – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Mindkét projekt a Surety elnevezésű amerikai katonai küldetés része, amelynek célja a nukleáris fegyverek biztonságának, ellenőrzésének és bevetési készültségének fenntartása.

A parancsnoki központ vészhelyzeti kommunikációs és irányító rendszerekkel, valamint elektromágneses védelemmel is el lesz látva.

A fejlesztések a NATO és Oroszország közötti növekvő feszültség hátterében zajlanak. Hétfőn a brit UK Defence Journal arról számolt be, hogy 17 év után ismét nukleáris fegyvereket helyeztek el az amerikaiak a Lakenheath bázison – a források szerint B61-12 típusú termonukleáris bombákról van szó. Ezt hivatalosan sem az amerikai légierő, sem a brit kormány nem kommentálta.

A hidegháború idején Lakenheath bázisa már tárolt nukleáris fegyvereket, egészen 2008-ig, amikor az utolsó ismert szállítmányt kivonták a területről.

Akkoriban 110 bombát tároltak ott, az eltávolítás a nukleáris leszerelési programok része volt.

Oroszország az utóbbi években rendszeresen bírálta a NATO fokozódó katonai jelenlétét a nyugati határai közelében. A moszkvai külügyminisztérium nyitottságot hangoztatott a párbeszédre, de hangsúlyozta: ennek feltétele a kölcsönös tisztelet és a militarizációs törekvések feladása lenne. A Kreml közleményeiben leszögezte: Oroszország nem fenyeget senkit, de nem hagyja válasz nélkül az érdekei ellen irányuló lépéseket.