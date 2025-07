Rák elleni termékek készülnek a most épülő oroszországi gyárban

A Roszatom Bolíviában is épít nukleárismedicina-központot, El Alto városában, négyezer méterrel a tengerszint felett. A még bővítendő létesítményt 2023-ban helyezték üzembe, termékei és berendezései évente több mint 5000 onkológiai beteg diagnosztizálását és kezelését teszik lehetővé.

Magyarországra is érkezik oroszországi, de más országokban készült izotóp is az Országos Atomenergia Hivataltól (OAH) korábban kapott válasz szerint. Az OAH 2023-ban adott engedélyt Oroszországból kobalt–60 izotóp importjára, tizenegy esetben pedig orosz irídium–192-es izotópra. Ez utóbbit 2018-ban az Izotóp Kft. rendelte anyagvizsgálatra, például hegesztések utáni anyaghibák feltárására.

Magyarországra több más országból is érkezik gyógyászati célú radioizotóp, ám van hazai kiszállítás is. Az OAH engedélyével radioizotópokat forgalmazó cégek rendszeresen szállítanak külföldre radioaktív sugárforrásokat, például Szlovákiába, Szerbiába, Romániába és Olaszországba. Oroszországi exportra nem nyújtottak be szállításiengedély-kérelmet. Ezen izotópok a Budapesti Kutatóreaktorban készülnek.

Az országban 34 orvosi medicinaközpont működik az OAH honlapja szerint. Hevesy György Nobel-díjas magyar tudós fedezte fel és dolgozta ki azt a módszert, amellyel úgy használhatók radioaktív anyagok a szervezeten belüli nyomjelzésre, hogy a szervezetet nem károsítják. Ezen anyagok nem megfelelő alkalmazásának azonban vannak egészségi kockázatai.