Olajár-emelkedés: amerikai nyomás Oroszországra és enyhülő kereskedelmi feszültségek hajtják az árfolyamot

Az olajpiac erőteljes reakcióval fogadta Donald Trump amerikai elnök kijelentését, miszerint tíz napon belül újabb vámokat és intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, ha Moszkva nem tesz lépéseket az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az Egyesült Államok részéről egyre több jel utal arra is, hogy más országok is csatlakozhatnak a szankciós politikához, ez pedig lendületet adott az olaj árfolyamának.

Az olaj árfolyama több mint három százalékkal emelkedett kedden, miután az Egyesült Államok fokozta a nyomást Oroszországra, és javultak a kilátások a nemzetközi kereskedelmi viták enyhülésére / Fotó: Ian Tuttle

Emelkedik az olaj árfolyama

A piaci hangulatot tovább javította a Kínával folytatott kétnapos tárgyalássorozat, amely során az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent figyelmeztette Pekinget: ha folytatják az orosz olaj vásárlását, az Egyesült Államok másodlagos vámintézkedései révén komoly költségekkel kell számolniuk.

Közben az EU-val elért részleges kereskedelmi megállapodás is támogatta az árfolyamokat. Bár az amerikai fél tizenöt százalékos vámot vetett ki a legtöbb uniós termékre, a felek elkerülték a teljes körű kereskedelmi háborút, ami kedvezőbb kilátásokat teremtett a globális üzemanyagkereslet szempontjából. A megállapodás részeként az EU három éven belül 750 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai energiát – amit az elemzők szinte teljesíthetetlennek tartanak –, miközben európai cégek 600 milliárd dollár értékű beruházást vállaltak az Egyesült Államokban Trump elnöki ciklusa alatt.

A befektetők emellett a Fed kétnapos kamatdöntő ülésére is figyelnek. Bár az elemzők nem várnak változást a kamatlábakban, a testület hangneme enyhébbé válhat, tekintettel az infláció lassulására.