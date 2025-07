Megvan a 18. szankciós csomag - el is kezdett drágulni a világpiacon az olaj

Drágult az olaj a világpiacon, miután az Európai Unió megállapodott az orosz nyersolajra vonatkozó alacsonyabb árplafonról, továbbá az adatok azt mutatták, hogy az amerikai gazdaság továbbra is erős marad a Washington által indított kereskedelmi háború következményei ellenére.

Az ársapka csökkentése nyomán azonnal drágult a olaj / Fotó: Shutterstock

A globális irányadó Brent ára meghaladta a 70 dollárt hordónként, míg a West Texas Intermediate (WTI) 68 dollár fölé emelkedett. Az EU tagállamai elfogadták a Moszkva elleni, Ukrajna elleni háború miatt bevezetett 18. szankciócsomagot, amely az alacsonyabb árplafont is tartalmazza – közölte Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője közösségi média bejegyzésében.

Az új árplafon a piaci árnál 15 dollárral alacsonyabb szinten lesz meghatározva.

Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta az EU többször is újabb és újabb szankciókat vezetett be, beleértve az árplafont is, amely célja, hogy csökkentse Moszkva energiahordozókból származó bevételeit, miközben biztosítja az orosz olaj globális piacokra való továbbáramlását, hogy elkerüljék az árrobbanást.

Trump szigorítana

A héten korábban Donald Trump amerikai elnök szintén azzal fenyegetett, hogy szigorúbb pénzügyi szankciókat vezet be az orosz energiával szemben, beleértve azokat az országokat is – mint India és Kína –, amelyek orosz olajat vásárolnak.

Az olajárak ebben a hónapban is emelkedtek, folytatva a májusi és júniusi emelkedő trendet.

A Morgan Stanley és a Goldman Sachs Group Inc. az elmúlt napokban amellett érvelt, hogy bár a globális nyersolajkészletek bővülnek, a jelentősebb növekedések olyan régiókban történnek, amelyeknek nincs nagy befolyása az árak meghatározására.

A dízelpiac különösen szűkös, főként Európában és az Egyesült Államokban.

A dízelhiány, amely támogatja a nyersolaj árfolyamát, továbbra is változatlanul fennáll

– mondta a Bloombergnek Huang Wanzhe, a Dadi Futures Co. elemzője, hozzátéve, hogy a csúcsfogyasztási időszak erősen indult. „A fő kérdés az, meddig tarthat ez az erő” – tette hozzá.

Továbbra is szűkös a kínálat, hiába lazít a kartell

A tágabb piacokon az erős amerikai adatok csökkentették a világ legnagyobb gazdaságával kapcsolatos aggodalmakat, ami kockázatvállalási kedvet és globális részvénypiaci emelkedést eredményezett. Az ázsiai részvénypiacok is emelkedtek. A nyersolaj- és gázolaj-határidős ügyletek továbbra is az úgynevezett backwardation állapotban vannak a közeli hónapokra vonatkozóan, vagyis a kereskedőknek többet kell fizetniük az azonnali szállítású készletekért. Ez a szűkös kínálatra utal, annak ellenére, hogy az OPEC+ termelői kartell gyors ütemben oldja fel a kitermelési korlátozásokat.