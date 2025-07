Senki nem hiszi, hogy Trump tényleg megbüntetné az orosz olaj vásárlóit, ha nincs béke Ukrajnában

Donald Trump amerikai elnök aligha váltja be a fenyegetését, hogy 100 százalékos vámot vet ki az orosz olaj vásárlóira, mert az politikailag katasztrofális inflációs nyomást generálna, ráadásul meglehetősen korlátozott hatása volt a korábbi ígéretének is arra, hogy hasonlóképpen bünteti Venezuela energetikai partnereit, ami elsősorban Kínát jelenti.

Az orosz olaj vásárlóira kivetett vám megugrasztaná az árakat / Fotó: Ali Mohammadi / Bloomberg

Az amerikai elnök a hónap közepén vetette fel a százszázalékos vámokat arra az esetre, ha Oroszország nem köt ötven napon belül békemegállapodást Ukrajnával; a határidő szeptember elején jár le.

Venezuelával kapcsolatban márciusban ígérte meg ugyanezt, de azóta sem történt semmi, holott a Reuters július eleji jelentése szerint jelentősen megugrott a latin-amerikai ország olajexportja: júniusban májushoz képest nyolc százalékkal, üzemanyaggal együtt napi 844 ezer hordóra.

Fernando Ferreira, a Rapidan Energy Group tanácsadó geopolitikai kockázatokkal foglalkozó igazgatója szerint a másodlagos szankciók túlságosan gyenge eszköznek tűnnek Oroszországgal szemben.

Ha Washington hajlandó a nukleáris opciót választani azzal, hogy napi több mint 4,5 millió hordót kivon a piacról, és megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat más országokkal, mert azok orosz olajat importálnak, akkor masszív olajár-kiugrásokat és a világgazdaság összeomlását kockáztatja

– nyilatkozta a Reutersnek.

Az orosz olaj elleni szankciókra ugrana az ár

A hatás tekintetében egyetért vele Clay Seigle, a Center for Strategic and International Studies vezető munkatársa, James Schlesinger energetikai és geopolitikai tanszékének vezetője, aki szerint elemzők és a kereskedők ezért is mélyen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Trump beváltja a fenyegetését.

Donald Trump nem akarja, hogy dráguljon a benzin a félidős választások előtt / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai elnök ugyanis nagyon érzékeny a magas olajárakra, ráadásul jobban szereti a kétoldalú megállapodásokat, mint bármi olyasmit, ami megkötné a kezét a tárgyalásokon.

A múlt héten, két nappal a vámfenyegetés kihirdetése után például azt mondta, hogy a hordónkénti 64 dolláros olajár nagyszerű szint, amelyet a kormányzata megpróbál még egy kicsit lejjebb vinni, mert az alacsony olajár „az egyik oka annak, hogy az infláció kordában van”. Az ár azóta is ekörül mozog, mert a piacok sem veszik komolyan az ellátási lánc megborulását.