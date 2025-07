Parajd: nehezen halad a Korond-patak elterelése

Ingadozik a Korond-patak sótartalma

A Székelyhon cikke szerint a sajtótájékoztatón Ovidiu Ianculescu, a Maros vízügyi igazgatóság vezetője arról számolt be, hogy a Korond-patak sótartalma továbbra is ingadozik, annak ellenére, hogy nem voltak számottevő esőzések a térségben. Petres Sándor a hírportálnak azt mondta: eleve ihatatlan, literenként 0,25 grammnál is magasabb sótartalmú víz folyik be a munkatelepre, ami az építkezés területén eléri a 0,75 grammot.

Ianculescu a hírportálnak elmondta, véleménye szerint a magas sótartalom okozói a patakba áramló, nyilvántartásba nem vett források, ezek vize szerinte jelentős mennyiségű sót szállít. A probléma lehetséges okát még vizsgálják a szakemberek. A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize.

Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.