Japán ezzel vág vissza a kínaiaknak: könnyebb, vékonyabb és sok energiát termel

Noha a pervoszkit napelemekkel kapcsolatos tudás jelentős része nyilvános, hiszen a fejlesztések zöme akadémiai körökben történt, a Panmasonic ezen technológiával foglalkozó vezetője szerint ez nem feltétlenül baj, hiszen a gyártás nem könnyű, inkább a főzésre hasonlítható. Hiába az edény és az alapanyagok, a végeredményben döntő szerepet játszik a szakács tudása is.

Kína kombinálná a perovszkit filmet és a hagyományos napelemeket

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Kína figyelmét nem keltette fel az új alapanyag, ám a kínai napelemes cégek, mint a Jinko Solar vagy a Longi inkább a tandem technológiában gondolkoznak, amikor a hagyományos napelemet vonják be perovszkit filmmel, növelve annak hatékonyságát. A Jinko januárban így képes volt 33,84 százalékos hatásfokú napelemet is létrehozni, ami jelentősen magasabb a hagyományos poliszilikonos napelemek teljesítményével.

A Wood Mackenzie tanácsadócég szerint

a kínai cégek már csak azért sem fognak az önálló provszkit napelemek irányába mozdulni, mert óriási poliszilikonos kapacitásokat építettek ki,

olyannyira, hogy az iparág ma már jelentős túlkapacitással rendelkezik, miközben jelentős veszteségeket halmoz fel az öldöklő versenyben.

A tandem technológiában rejlő lehetőségeket azonban a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztérium is elismeri, hiszen az öregedő, régebbi napelemek hatékonyabbra cserélése is óriási üzletet jelenthet. Ezért a tandem napelemek az ország Zöld Innovációs Alapjának a célkitűzéseiben is helyet kaptak és már idén juthat pénz azok támogatására, célként kitűzve a 2030-as tömeggyártást.

A kérdés, hogy a perovszkit napelem tud-e elég gyorsan elég olcsóvá válni?

Iparági szakértők szerint ahhoz, hogy a tandem napelemek előtt sokan a filmrétegnyi perovszkit mellé tegyék le a voksot, az árak csökkenésén keresztül vezethet az út. A Japán Energiagazdasági Intézet egyik kutatója szerint ehhez az kell, hogy a perovszkit napelemek annyira olcsók legyenek, mint a kínai, poliszilikon alapú napelemek, ám a kormányzati tervek egyelőre 2040-re a 10 jen/kW árat tűzték ki, noha a globális átlagárak már most is 5-6 jen/kW-ál járnak, a legolcsóbb napelemek pedig már akár 2 jen/kW árat is elérik.

A Boston Consulting Group szerint azonban a perovszkit napelemek piaca 2040-re már a 10 jen/kW áron is elérheti az 1196 GW globális keresletet,

miközben jelenleg világszerte 1856 GW napelemet állítottak fel. A japán vállalatoknak most a tyúk vagy a tojás problémáját kell megoldaniuk, hiszen az olcsó gyártáshoz tömeges keresletre van szükség, viszont a tömeges kereslet csak akkor jelentkezik, ha már olcsó a gyártás. Ennek a helyzetnek az áthidalására állami támogatás szükséges, remélve, hogy a töeggyártással járó méretgazdaságosság elhozza a szükséges mértékű áresést.