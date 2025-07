Részvénypiac: tombol az optimizmus - érkeznek a vámmegállapodások

Hasított a részvénypiac Ázsiában csütörtökön, az ausztrál dollár nyolc hónapos csúcsra ért, a vállalati eredményekkel és a kereskedelmi háborúval kapcsolatos optimizmus fokozta az érdeklődést a magasabb hozamú, de kockázatosabb eszközök, így például a részvények iránt.

Részvénypiac: újabb és újabb történelmi rekordok születnek, ahogy erősödnek a vámháború végével kapcsolatos várakozások / Fotó: AFP

A japán tőzsde részvényindexe, a Topix történelmi csúcsra emelkedett, követve a Wall Street előző napi rekordjait, miután a Japán és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás felerősítette azt a spekulációt, hogy hamarosan újabb egyezségek születhetnek a magas vámok elkerülése érdekében.

Japán után az EU-val is megállapodhat az USA

A Nasdaq és az S&P 500 határidős indexei emelkedtek, miután a Google anyavállalata, az Alphabet várakozáson felüli eredményeket közölt, ezzel megnyitva a legnagyobb technológiai részvények, a „Magnificent Seven” gyorsjelentési szezonját. Az Egyesült Államok a Fülöp-szigetekkel és Indonéziával is megállapodott, és az Európai Unióval való egyezség is várható.

A legrosszabb forgatókönyvekkel kapcsolatos félelmek az amerikai vámokkal kapcsolatban talán némileg enyhülnek jelenleg, de ettől függetlenül a vámok emelkednek, ami akadályt jelent a fogyasztók számára

– idézi a Reuters Brian Martint, az ANZ G3 makrogazdasági vezetőjét.

Az EU és az USA közel áll egy olyan kereskedelmi megállapodáshoz, amely 15 százalékos vámot vetne ki az európai import egy részére, viszont más tételek vámmentesek lennének – közölték az Európai Bizottság tisztviselői. Közben Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína tisztviselői jövő héten Stockholmban találkoznak.

Beindult a gyorsjelentési szezon, mélyponton a Tesla, pörög a részvénypiac

Az amerikai második negyedéves gyorsjelentési szezon javában zajlik: az S&P 500 vállalatainak 23 százaléka már közzétette eredményeit, ezek közül 85 százalék haladta meg a Wall Street várakozásait – derült ki az LSEG adataiból. A „Magnificent Seven” vállalatok eredményei – amelyek korábban új csúcsokra repítették is a tőzsdeindexeket – most is kulcsszerepet kapnak.