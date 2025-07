Fico nincs többé egyedül Brüsszel ellen: odaállt mellé egy kis uniós ország – Ursula von der Leyen már levélben győzködi

Szlovákia és Málta egyedüliként tartja vissza az Európai Unió 18. szankciós csomagjának elfogadását Oroszország ellen, noha a bizottság részletes ígéretet tett, hogy kezelni fogja az orosz gázimport 2028-as betiltásából fakadó kockázatokat. A szlovák vétó mögött a gázkérdés áll, amelyben Robert Fico továbbra is szilárdan tartja az álláspontját.

Robert Fico miniszterelnök jogi és pénzügyi garanciákat követel, mielőtt feloldaná a vétóját / Fotó: Anadolu via AFP

Az EU már júniusban elfogadta volna az új szankciókat, de Fico akkor bejelentette: addig nem támogat semmit, amíg nem kap írásos garanciákat az orosz gáz kiváltására vonatkozó uniós terv – a RePower EU – lehetséges negatív hatásainak enyhítésére. Most, hogy a bizottság eljuttatta a hivatalos választ, Szlovákia továbbra is tartózkodik.

A levél, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írt Ficónak, számos ígéretet tartalmaz, de konkrétumokat egyelőre nem közöl.

A bizottság szerint az orosz gázból való kivonulás fokozatos és összehangolt lesz; cél, hogy az árak ne szökjenek az egekbe, és elkerülhetők legyenek a költséges határon átnyúló díjak.

A levél szerint a tagállamok védelmében bevezetnének egy vészféket, ha hirtelen áremelkedés következne be. Emellett Brüsszel felülvizsgálná a helyzetet 2027-ben vagy egy esetleges orosz–ukrán békemegállapodás után.

Robert Fico: Brüsszelben garanciák nélkül nem lehet bízni

Fico mindeközben belpolitikai egyeztetésre hivatkozik: a bizottság levelét továbbította a szlovák parlamenti pártoknak, amelyek még nem alakítottak ki közös álláspontot. A miniszterelnök szerint „az EU megszállottsága Oroszországgal szemben” olyan mértékű, hogy még száz elutasító szavazat sem állítaná meg a bizottságot. A szlovák kormány ezért nemcsak politikai támogatást, hanem konkrét anyagi és jogi garanciákat követel – például az orosz Gazprommal szembeni esetleges választott bírósági eljárások esetére is.

Mint azt a Mezha is írta, Szlovákia 2034-ig érvényes hosszú távú szerződéssel rendelkezik az orosz Gazprommal, és bár az Ukrajnán átmenő szállítás megszűnt, továbbra is érkezik gáz a Török Áramlat vezetéken keresztül Magyarország felől. Jelenleg az orosz gáz Szlovákia importjának kevesebb mint felét teszi ki, de Fico szerint az átállás így is jelentős többletterhet róna az iparra és a lakosságra.

Fico odaszólt a cseh miniszterelnöknek, és közölte, ő mit vár el A szlovák kormányfő levelet küldött prágai partnerének, melyben nyomatékosította: a cseh miniszterelnök ne kérje tőle a szankciós csomag támogatását garanciák nélkül. Robert Fico szerint Szlovákia számára létfontosságú, hogy 2028 után is elérhető maradjon a földgáz, észszerű áron és mennyiségben.

A 18. szankciós csomag egy újabb csapás Moszkva ellen

A júniusban beterjesztett 18. szankciós csomag több ponton sújtja az orosz energiaszektort és a pénzügyi rendszert:

Betiltják minden tranzakciót, amely az Északi Áramlat 1. és 2. vezetékekhez köthető;

Az orosz olajtermékek árplafonját 60 dollárról 45 dollárra csökkentik hordónként;

További 77 tankert helyeznek szankciós listára az illegális szállítások miatt;

Megtiltják az orosz olajból készült termékek behozatalát harmadik országokon keresztül;

Teljes tilalmat vezetnek be 22 orosz bankkal és az őket segítő harmadik országokkal szembeni tranzakciókra;

Szankcionálják az Orosz Közvetlen Befektetési Alapot (RDIF) és leányvállalatait is.

Málta – Szlovákiával ellentétben – nem a gáz, hanem az olajárplafon csökkentése miatt blokkolja a csomagot. A máltai delegáció hivatalosan nem nyilatkozott, de a háttérben a tengeri szállítási ipar védelme állhat az ellenállás mögött.