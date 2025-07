Átfogó nyugdíjreformot jelent be a szomszéd kormány – a gazdasági nehézségek közepette sem halogathatják

Bár Románia az elmúlt időszakban számos gazdasági kihívással szembesült, és jelenleg is nehézségekkel küszködik, a nyugdíjrendszer átalakítása ismét napirendre került. Ilie Bolojan miniszterelnök kedden, helyi idő szerint délben, sajtótájékoztatón ismerteti a különleges nyugdíjak reformintézkedéseit, azonban néhány részletet már hétfőn elárult a G4media.ro román hírportálnak adott interjúban.

Románia megreformálná nyugdíjrendszerét / Fotó: Shutterstock

A Krónika erdélyi magyar hírportál arról számolt be, hogy miniszterelnök bejelentette: elkészült a bírák és ügyészek nyugdíjairól szóló törvény. Bolojan szerint a tervezet többek között előírja a nyugdíjkorhatár emelését, és azt is, hogy a jövőben a nyugdíj nem haladhatja meg a fizetés értékét. A kormányfő jelezte, hogy a különleges nyugdíjakról szóló módosítások abban a deficitcsökkentő intézkedéscsomagban kapnak majd helyet, amelyet augusztusban tervez elfogadni a bukaresti kormány.

A nyugdíjkorhatár az általános 65 évre emelkedik,

hosszabb lesz az az idő, ami után nyugdíjba lehet menni, és egyértelművé válik a nyugdíj összegére vonatkozó rendelkezés, amely így az európai modellt követi mind a nyugdíj összegét, mind a nyugdíj kiszámításának módját illetően.

Folytatja a deficitcsökkentést Románia

Ilie Bolojan azt is elárulta, hogy a mostani módosítások csak a jövőre vonatkozóan lesznek alkalmazhatóak, hogy alkotmányos szempontból is megálljanak a lábukon.

„Ma sajnos az igazságszolgáltatási rendszerben egy nem egyértelmű mechanizmus működik, amely több ezer perhez vezetett, amelyek ítéletei eurómilliárdokba kerültek a román államnak, és amelyet úgy kell módosítani, hogy egyértelmű, kiszámítható rendszer legyen, amely nem érinti az e területről származó bevételeket, de nem teszi lehetővé többé ezeket a pereket és az általános bizonytalanságot. Tehát javítani kell az ezeket a területeket szabályozó jogszabályok minőségét” – fejtette ki az interjúban a kormányfő.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes korábban arról számolt be, hogy a különleges nyugdíjak reformja minden bizonnyal a harmadik deficitcsökkentő csomagban fog szerepelni. Tánczos hozzátette, hogy emelni szeretnék a különnyugdíjban részesülők nyugdíjkorhatárát, amilyen hamar csak lehet, „nem huszonvalahány vagy tizenöt év múlva”. A kormányfőhelyettes is arról beszél, hogy azt is megszabják majd, hogy a különnyugdíj nem lehet magasabb a fizetésnél.