Új reményt kapott a Samsung, óriási üzletet kötött

A Samsung hétfőn bejelentette be, hogy egy globális vállalattal 22 800 milliárd dél-koreai won értékű chipgyártási szerződést kötött 2033 végéig. A megrendelő a Tesla – árulta el egy, az ügyet ismerő, de névtelenséget kérő forrás a Bloombergnek. A hírügynökség úgy tudja, hogy az információ egyelőre nem nyilvános.

A Samsung Electronics félvezetőket fog gyártani a Tesla számára / Fotó: goran gjorovski / shutterstock

A hírügynökség rámutat, hogy a szerződés fontos áttörés lehet Dél-Korea legnagyobb cége számára, amely az elmúlt időszakban folyamatosan veszített piaci részesedéséből a félvezetőgyártásban. A vállalat saját memóriacsipeket gyárt, és más cégeknek is végez csipgyártást, de kapacitásait nem tudta teljesen kihasználni megrendelések hiányában.

Ez éles ellentétben áll a piacvezető Taiwan Semiconductor Manufacturinggel (TSMC), amely még mindig nem tudja kielégíteni a teljes keresletet. A TSMC az idei első negyedévben 67,6 százalékos piaci részesedéssel uralta a globális bérgyártó piacot, míg a Samsung részesedése 8,1 százalékról 7,7 százalékra csökkent a TrendForce adatai szerint.

A Samsung és a TSMC egyaránt azon dolgozik, hogy piacra dobják a következő generációs, 2 nanométeres csipgyártási technológiát, és a mostani megállapodás a Samsung iránti bizalom jele lehet ezen új technológia kapcsán.

A Bloomberg szerint a szerződés a bérgyártó üzletág 2 nanométeres generációs csipgyártásának fellendülését jelzi.

A 2033-ig szóló, 16,5 milliárd dolláros megállapodás akár évi 10 százalékkal is növelheti a Samsung bérgyártó üzletágának bevételeit. Sőt, a megállapodás újakhoz is vezethet más, saját csipgyártással nem rendelkező vállalatokkal.

A meg nem erősített sajtóhíresztelésre a Samsung részvényei 3,5 százalékkal emelkedtek a szöuli tőzsdén, ami közel négy hete a legnagyobb napi árfolyamnyereségük.

Elon Musk cégének lépése akkor érkezett, amikor Donald Trump minden intézkedésével azon van, hogy a gyártást visszatelepítse az Egyesült Államokba. Donald Trump vámháborúja Dél-Koreát is érinti, a távol-keleti országgal is új vámmegállapodást köt. Várhatóan az amerikai elektromosautó-gyártó Tesla járműveibe, külföldről érkező alkatrészek is sokkal drágábbak lesznek, mint korábban voltak. A Tesla pedig már így is az amerikai elnök célkeresztjébe került, miután összeveszett a milliárdossal és olyan törvényt fogadtatott el a kongresszussal, amely több milliárd dollár veszteséget okozhat az elektromosautó-gyártónak.