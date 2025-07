Musk, Messi és a többi milliárdos kedvence: irgalmatlan bevételt generál ez a görög luxussziget

Míkonosz gazdasága szinte kizárólag a turizmusra épül. A görög statisztikai hivatal (Elstat) szerint 2024-ben a sziget repülőterén 1,61 millió utast regisztráltak, ebből több mint egymillióan nemzetközi járattal érkeztek, ezenkívül hajóval további 1,29 millió turista érkezett, 768 tengerjáró kikötése során.

A sziget irgalmatlan bevételt generál / Fotó: NurPhoto via AFP

Az idegenforgalomból származó bevétel elérte az 1,3 milliárd eurót, ami egy 90 négyzetkilométeres sziget esetében rendkívüli adatnak számít. A szálláshelyek kihasználtsága nyári csúcsszezonban rendre 95 százalék felett alakul,

a luxusvilla-

és jachtbérlések

díja pedig gyakran eléri a napi tízezer eurót.

A görög GDP-nek mintegy 25 százaléka származik a turizmusból, és Míkonosz ennek a szektornak az egyik legerősebb szereplője.

A szigeten évente több mint 300 luxusjacht köt ki, és a helyi gazdaságban minden harmadik ember a turizmusban dolgozik.

A Görög Nemzeti Bank szerint 2024-ben az ország 40,7 millió turistát fogadott, akik összesen 21,6 milliárd eurót költöttek, ebből a dél-égei szigetek, köztük Míkonosz, több mint 4,5 milliárd euróval részesedtek. A JamesEdition szerint a míkonoszi luxusingatlanok négyzetméterára átlagosan 6500 euró, de a prémiumvillák ára akár a 12 ezer eurót is elérheti.

A sziget repülőtere 2024 nyarán több mint 700 ezer utast kezelt, a hajóforgalom pedig elérte a 600 ezres nagyságrendet. A sziget

közel 1500 szálláshellyel,

300 luxusvillával

és több mint 1000 vendéglátóhellyel

várja a turistákat. Az egy főre jutó átlagos költés 850 euró volt, de a luxuspiac vásárlói ennek sokszorosát hagyják itt.

A legnagyobb hírességek kedvenc európai szigete

Míkonosz neve egyet jelent a hírességek nyaralóhelyével. Az elmúlt években több alkalommal töltötte itt szabadságát Elon Musk, akit 2022-ben egy jachton kaptak lencsevégre a sziget partjainál. Shakira, Ariana Grande és Kim Kardashian mellett Leonardo DiCaprio, Tom Hanks is rendszeres vendég, míg Usher és David Guetta is a visszajárók közé tartozik.

A sportélet sztárjai közül Míkonosz a Paris Saint-Germain labdarúgóinak kedvelt célpontja:

Lionel Messi,

Neymar

és Kylian Mbappé

is többször bukkant már fel a sziget exkluzív klubjaiban. A luxusturizmus élénkülése miatt a globális média is kiemelten követi a míkonoszi nyarat — különösen az Instagramon, ahol évente több millió bejegyzés készül a szigetről.

Indul a magyar nyaralni: ezek a görög helyek a turisták kedvencei Beköszöntött a főszezon, a görögországi nyaralóhelyek ismét tömegeket vonzanak Magyarországról. Az utazási irodák és a légitársaságok adatai alapján megnéztük, mely városok a magyar turisták kedvencei 2025 nyarán.

Turizmus kontra fenntarthatóság

A hatalmas turizmus nemcsak bevételt, de problémákat is hoz. A helyi önkormányzat és a görög kormány az utóbbi években több alkalommal is szigorításokat vezetett be, hogy a tömeg áradása ne veszélyeztesse a sziget természeti értékeit. A vízhiány, az energiaellátás terhelése és a hulladékgazdálkodás komoly kihívások elé állítja Míkonoszt.