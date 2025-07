Tajvan vezetője lemondta az amerikai látogatást, mivel Trump Hszi Csin-ping csúcstalálkozóra készül

Lemondta a jövő hétre tervezett külföldi útját Lai Csing-te tajvani elnök, miután a Trump-adminisztráció nem adott zöld utat az amerikai tartózkodásának, mivel aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ez kisiklathatja a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásokat.

Lai tervei szerint Tajvanon marad, hogy a tájfun utáni helyreállítási munkálatokra és az Egyesült Államokkal folytatott vámtárgyalásokra összpontosítson – közölte a tajpeji elnöki hivatal hétfő késő este kiadott közleményében.

Fotó: An Rong Xu

A Bloomberg a tájékoztatása szerint Lai augusztus 4-én New Yorkban, majd 10 nappal később Dallasban tervezett megállni diplomáciai szövetségeseinél, a Paraguay, Guatemala és Belize-t érintő útja részeként. Az út tervezése a múlt hét végén megbomlott, miután a tajvani tisztviselők nem tudták rávenni amerikai kollégáikat a jóváhagyásra, állítják az ügyhöz közel álló források.

Az Egyesült Államok egyre nagyobb aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Lai látogatása megzavarhatja a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásokat és egy esetleges csúcstalálkozót Hszi Csin-ping elnökkel – közölték a források.

A források szerint Lai útja körüli tétovázás nyugtalanított néhány amerikai és tajpeji tisztviselőt, akik attól tartanak, hogy Donald Trump elnök túl sokat engedhet Kínának, miközben találkozót tervez Hszi Csin-pinggel. A Bloomberg korábban arról számolt be , hogy Trump csapata felvette a kapcsolatot a vezérigazgatókkal, hogy csatlakozzanak hozzá egy esetleges pekingi úton.

Bár Lai útját hivatalosan soha nem jelentették be, paraguayi és guatemalai tisztviselők a jövő hónapban várták az érkezését, de a látogatás előkészületeit ismerő források szerint ez már nem történik meg.

A Financial Times a döntést ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Trump tisztviselői megtagadták Lai engedélyét a New Yorkon való átutazásra, miután Kína kifogást emelt Washingtonnál a látogatással kapcsolatban. Az újság hozzátette, hogy nem világos, hogy megakadályozták-e Lait abban is, hogy Dallasban megálljon.