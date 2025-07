Elhunyt Julian LeFay, a Bethesda egykori vezető fejlesztője és a The Elder Scrolls sorozat szellemi alapítójaként tisztelt veterán játékfejlesztő. A hosszú éveken át tartó rákbetegsége után néhány nappal korábban jelentette be, hogy visszavonul az aktív fejlesztéstől, hogy hátralévő idejét családjával és szeretteivel töltse. LeFay munkássága nagyban hozzájárult a Bethesda Softworks sikereihez és megalapozta a The Elder Scrolls dollármilliárdos sikerét.

Elhunyt Julian LeFay, a The Elder Scrolls atyja, aki dollármilliárdos örökséget hagyott a gamingvilágra / Fotó: OnceLost Games

LeFay pályafutása a Bethesda korai éveiben indult: 1987-ben csatlakozott a stúdióhoz, és kulcsszerepet játszott az első The Elder Scrolls (TES) játék, az Arena, valamint annak folytatása, a Daggerfall fejlesztésében, főmérnöki pozícióban. Bár 1998-ban elhagyta a céget, rövid időre visszatért a TES III: Morrowind munkálataihoz is, majd más projektekbe kezdett. 2019-ben megalapította az OnceLost Games nevű stúdiót korábbi kollégáival, Ted Petersonnal és Vijay Lakshmannal, ahol The Wayward Realms című szerepjátékukon dolgoztak – egy grandiózus, nyílt világú RPG-n, amelyet 2021-ben jelentettek be.

Halálhírét az OnceLost Games közösségi oldalain közölte:

Mély fájdalommal tudatjuk közösségünkkel, hogy szeretett technikai igazgatónk és társalapítónk, Julian LeFay elhunyt. Julian nem csupán munkatárs volt, hanem egy vízióval rendelkező alkotó, aki alapjaiban formálta a játékipart.

A stúdió kiemelte, hogy LeFay az utolsó hónapokban is aktívan részt vett a The Wayward Realms fejlesztésében, megosztotta vízióját a csapattal, mentorálta a fejlesztőket, és technikai alapokat fektetett le, amelyek továbbra is meghatározzák a játék jövőjét. Bár elvesztése „felmérhetetlen veszteség” a csapat és a közösség számára, a fejlesztők biztosították a rajongókat: folytatják a munkát, és a játékot LeFay elképzelései szerint fogják befejezni.

Julian LeFay halála nemcsak egy korszak végét jelenti, hanem kiváló alkalom arra is, hogy felidézzük a The Elder Scrolls sorozat sikerét, ami még ma is tart.

A The Elder Scrolls útja a dollármilliárdos sikerig

A sorozat az 1990-es évek közepén indult, kezdetben szerény technikai és anyagi háttérrel, majd évtizedek alatt a világ egyik legjövedelmezőbb szerepjáték-franchise-ává nőtte ki magát. A Bethesda által fejlesztett univerzum mára nem csupán a videójáték-ipar meghatározó név lett, hanem egy komoly pénzügyi gépezet is – több milliárd dolláros forgalommal és tucatnyi kiadással a háta mögött.