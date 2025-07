A The Line újraértékelés alatt – Szaúd-Arábia felülvizsgálja a gigantikus okosváros sorsát

Szaúd-Arábia ambiciózus projektek sorát hirdette meg, köztük a The Line nevű, százhetven kilométer hosszú lineáris okosváros felépítését. Rijád most felülvizsgálja a terveket, amelyek megvalósíthatóságával kapcsolatban már több kérdés is felmerült.