Óriási a kilincselés Trumpnál az augusztus 1-jei vámhatáridő lejárta előtt

A nagy amerikai kereskedelmi partnerek vezető tisztségviselői Washingtonba siettek, hogy az utolsó pillanatban kereskedelmi megállapodásokat kössenek Donald Trumppal, kevesebb mint 24 órával azelőtt, hogy ismét a legmagasabb szintű vámmal sújtaná őket az elnök.

Trump maga is aktívan részt vesz a vámtárgyalásokon / Fotó: AFP

A Financial Times a tárgyalásokhoz közel álló forrásoktól úgy értesült, hogy az Egyesült Államok szövetségesei, Kanada és Mexikó is küldött delegációkat, akik szerdán intenzív tárgyalásokat folytattak a Trump-adminisztráció képviselőivel.

Trump is aktívan részt vesz a tárgyalásokon

Ahogy közeledett az augusztus 1-jei határidő, Trump késő este előrelépésről számolt be kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekkel, és bejelentette, hogy megállapodást kötött Dél-Koreával. Ugyanakkor azt is közölte, hogy utolsó pillanatos tárgyalásokat folytat Indiával – csupán órákkal azután, hogy 25 százalékos vámot jelentett be az országra.

Trump más kereskedelmi partnereket is figyelmeztetett: nem fog visszalépni az általa bejelentett átfogó új vámrendszertől azokkal az országokkal szemben, amelyek nem kötnek megállapodást a határidőig.

Az augusztus elsejei határidő az augusztus elsejei határidő – szilárdan áll, és nem lesz meghosszabbítva. Nagy nap Amerikának!!!

– írta az elnök szerdán a Truth Social platformján.

A fenyegetések, valamint az EU-val és Japánnal az elmúlt napokban megkötött megállapodások sürgető nyomást gyakoroltak más partnerekre is, hogy időt találjanak a tárgyalásokra, és megegyezésre jussanak az amerikai tisztviselőkkel. India esetében, bár Trump vámfenyegetéssel élt, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint

Újdelhi is közel áll a megállapodáshoz, annak ellenére, hogy legfőbb tárgyalóik már elhagyták Washingtont.

Kanada miniszterelnöke, Mark Carney szerdán este óvatos hangot ütött meg az országa és az Egyesült Államok közötti tárgyalások haladásáról:

Ezek összetett, átfogó jellegű tárgyalások. Lehetséges, hogy nem zárulnak le augusztus elsejéig.

Az elmúlt hetekben külföldi diplomaták órákat töltöttek tárgyalásokkal Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel.

Bár egy diplomata szerint Lutnick kulcsszerepet játszott a megállapodások elérésében, a miniszter figyelmeztette partnereit, hogy a végső döntéseket Trump hozza meg.

A tárgyalásokat ismerők szerint Trump több alkalommal is elutasított Lutnick és más tanácsadók által javasolt megállapodásokat, és több engedményt követelt az USA számára.

Az elnök személyesen is beavatkozott több megállapodásba, többek között csatlakozott egy telefonhíváshoz, amelyet az indiai kereskedelmi miniszter és Lutnick folytatott.

Trumpnak hamarosan döntenie kell arról is, hogy meghosszabbítja-e a Kínával folytatott kereskedelmi háború felfüggesztését, miután Scott Bessent pénzügyminiszter és Greer ezen a héten Svédországban harmadik tárgyalási fordulót tartottak egy pekingi delegációval.