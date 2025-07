Teljes rálátást kér az adóhatóság: megszűnhet a banktitok Ukrajnában?

Miért van szükség az ukrán banktitok megszüntetésére?

Az európai pénzmozgási szabályok szigorúbb pénzügyi monitoringot követelnek meg, különösen az adóelkerülés és a pénzmosás elleni harc jegyében. Az ukrán pénzügyminisztérium szerint a banktitok jelenlegi formájában nem segíti, hanem inkább akadályozza az igazságos adóztatást, és valójában a szabályokat kijátszók érdekeit szolgálja.

A banktitok a bűnözőket védi, nem a törvénytisztelő állampolgárokat

– fogalmazott korábban Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter, aki szerint az adóhivatalnak teljes rálátásra van szüksége a pénzügyi adatbázisokra.

A cél ezekkel az új szabályokkal – a hivatalos indoklás szerint – elsősorban azokat a vállalkozókat érinti, akik nem regisztrált vállalkozásként, hanem magánszemélyként, bankkártyán keresztül kapnak jövedelmet szolgáltatásaikért. A cél ezek adózásának biztosítása lenne, ám a félelem, hogy ez a gyakorlatban túlzott hatósági beavatkozássá fajulhat, nem alaptalan.

Mit mondanak a jogászok és közgazdászok?

A változások célja nem az, hogy mindenki pénzmozgását ellenőrizzék, hanem hogy átláthatóbb legyen, kik rendelkeznek számlákkal és széfekkel. Ez nem egyenlő a tranzakciók ellenőrzésével

– nyilatkozta Jana Ohrimenko, a Gazdasági Stratégiai Központ vezető közgazdásza.

Hasonló véleményen van Jaroszlav Pavljuk is, aki szerint „ez nem forradalmi lépés, csupán egyszerűsíti az információs hozzáférést olyan adatokhoz, amelyek egyébként is elérhetők voltak: csak most rendszeresebben és automatizáltabban”.

Bár a pénzügyminisztérium határozottan szeretne gyorsabb és szélesebb körű hozzáférést a lakosság pénzügyeihez, a parlament nem támogatja ezt. „A jelenlegi törvényhozás alatt a banktitok teljes feloldása nem fog megtörténni. Sem a pénzügyi bizottság, sem az Ukrán Nemzeti Bank nem támogatja ezt az elképzelést” – mondta Oleh Hetman, a Gazdasági Szakértői Platform koordinátora. Hetman szerint még ha létrejön is a nyilvántartás, a tranzakciók ellenőrzéséhez továbbra is bírósági döntés kell majd.

Az adóhatóság legfeljebb tudni fogja, hogy valakinek van számlája, de azt nem, hogy mennyi pénz van rajta

– fogalmazott.