Dömötör: az EU Ukrajna kedvéért áldozza fel a közös agrárpolitikát – mit szól ehhez a dán elnökség?

Az elkövetkező hónapokban éles szakaszába lép az uniós agrárpolitika következő szakaszáról szóló vita, amelynek súlyos következményei lehetnek a tagállamok gazdálkodóira nézve. Dömötör Csaba szerint a jelenlegi elképzelések szerint alapjaiban forgatnák fel az agrártámogatási rendszert.

Az uniós agrárpolitika radikális átalakítását készíti elő az Európai Bizottság. A dán elnökség egyelőre nem tisztázta Dömötör Csabának, támogatja-e ezeket a terveket / Fotó: Bodnár Boglárka

A sajtóba kiszivárgott információk szerint a tervek több ponton is jelentős forráselvonást irányoznak elő, miközben új, költségnövelő előírásokat is bevezetnének.

Katasztrofális uniós agrárpolitika

Első lépésként a támogatási formák összevonása szerepel a tervekben, amit szigorú környezetvédelmi és egyéb feltételekhez kötnének. Ezek azonban jelentős többletterheket rónának a gazdákra – miközben az EU-n kívüli versenytársakra ezek a szabályok nem vonatkoznának. A legsúlyosabb változás a területalapú támogatások megvágása lenne, amely már a közepes méretű, családi gazdaságokat is hátrányosan érintené.

A közös agrárpolitika (KAP) átalakítása ráadásul egy olyan időszakban történne, amikor az európai gazdáknak a Mercosur-megállapodás, illetve az EU és Ukrajna közötti partnerség miatt nehéz versenyhelyzettel kell szembenézniük. Több százezer hektáros ukrán mezőgazdasági üzemek jelenhetnek meg az uniós piacon, miközben a helyi termelők támogatását éppen most csökkentenék.

Dömötör Csaba a dán EU-elnökségtől azt kérdezte:

támogatják-e a bizottsági terveket, vagy kiállnak a jelenlegi támogatási szint mellett? Egyenes választ azonban nem kapott, csupán annyit, hogy a dánok elkötelezettek Ukrajna uniós tagsága mellett.

A miniszter utalt arra is, hogy 2002-ben az akkori tagjelöltek csatlakozásáról született döntés – ez most gyakran előkerül a vitákban érvként. Csakhogy az akkori tagjelöltek tíz évig nem kapták meg azt a szintű agrártámogatást, amelyet nyugati társaik. Ezzel szemben Ukrajna már most élvezheti a belső piac előnyeit, mielőtt formálisan belépne az EU-ba.

Dömötör szerint már most azon dolgoznak, hogyan lehetne az uniós alapokat Ukrajna támogatására mozgósítani. Az agrárpolitikai reform pedig egyre inkább ehhez az új bővítési célhoz igazodik – többek között a területalapú támogatások lefaragásán keresztül. Ez a megközelítés szerinte elfogadhatatlan.