Uniós költségvetés: Brüsszel keze saját maga és Ukrajna felé hajlik

Az Európai Bizottság által bemutatott javaslat a többéves keretköltségvetésre vonatkozóan (MFF) jelenlegi formájában nemcsak Magyarország, hanem számos más tagállam számára is elfogadhatatlan - jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken Brüsszelben.

Bóka János szerint Brüsszel keze saját maga és Ukrajna felé hajlik /Fotó: Hans Lucas via AFP

A tárcavezető az EU-tagállamok uniós ügyékért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve elmondta:

véleménye szerint ez az előterjesztés ebben a formában "rövid időn belül el fog halni ", és az intézményeknek, valamint a tagállamoknak új alapokon kell majd újrakezdeniük a tárgyalásokat.

Bóka szerint bár a bizottsági javaslat számai részben már ismertek, a részletek elemzése továbbra is zajlik, hiszen - mint fogalmazott - "az ördög a részletekben rejlik".

Brüsszel saját magának és Ukrajnának kedvezne, amit az uniós polgárokkal fizettetne meg

A miniszter úgy látja, a javaslatnak két egyértelmű nyertese van: Ukrajna és maga az Európai Bizottság. Előzetes számításaik szerint a költségvetés mintegy 20 százaléka közvetve vagy közvetlenül Ukrajnába áramlana, ami azt jelenti, hogy "minden ötödik adófizető eurói Ukrajnában kerülnének elköltésre". A másik nyertes szerinte maga a bizottság, amely példátlan mértékű hatalmi és költségvetési koncentrációra törekedne. A testület emellett több mint kétezer új álláshely létrehozását tervezi az apparátuson belül, amelyek Ukrajna csatlakozási folyamatának felgyorsítását szolgálni lesznek hivatottak.

A javaslat ugyanakkor számos vesztessel is járna - tette hozzá -, köztük az európai mezőgazdasággal.

A tervezet szerint jelentősen csökkennének az agrártámogatások, amelyeket a kohéziós alapokkal vonnának össze, "miközben a piacot vélhetően már a gyorsított csatlakozási pályán haladó ukrán mezőgazdaság számára készítik elő."

A brüsszeli költségvetési javaslatból hiányzik a méltányosság és az objektivitás

Felhívta a figyelmet, hogy a bizottság emellett megerősítené a jogállamisági feltételrendszert is, amely lehetővé tenné a tagállamok teljes uniós forrásainak gyors felfüggesztését. Bóka szerint ez az eszköz már eddig is politikai célokat szolgált, és a jövőben is így fogják alkalmazni, amit Magyarország nem tud elfogadni.