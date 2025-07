Uniós költségvetés: teljes az egységfront Ursula von der Leyen vállalati adóztatási ötletével szemben - mindenki utálja

Az Európai Bizottság azon terve, hogy adót vessen ki a középvállalatokra valószínűleg sosem fog megvalósulni. Az uniós költségvetés tervezetében szereplő javaslatot a vállalatok és a politikusok is gyűlölik.

Teljesen abszurd és értelmetlen az uniós költségvetés vállalati adóra vonatkozó javaslata / Fotó: Anadolu via AFP

A tervet, amelyhez az európai kormányok és az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, már most sorra utasítják el az érintettek. Az adó – amelyet Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szerdán jelentett be az EU következő hosszú távú költségvetésének részeként – évi 6,8 milliárd eurót hozna. Az ötlet lényege, hogy ez új bevételi forrásként szolgálna az uniós programok finanszírozására és a Covid-időszakban felvett hitelek visszafizetésére.

Németország és Hollandia elsőként utasította el az adó ötletét

Ám alig száradt meg a tinta a javaslaton, Németország és Hollandia máris végzetes csapást mért rá.

Szó sem lehet arról, hogy az Európai Unió adóztassa a vállalatokat, hiszen nincs erre jogalapja

– mondta Friedrich Merz egy közös sajtótájékoztatón Keir Starmer brit miniszterelnökkel Londonban. „Nem fogjuk ezt megtenni.” A helyzet pikáns, hiszen Merz és von der Leyen egyaránt a német kereszténydemokrata párt, a CDU tagja. A holland kormány szóvivője a Politico című lapnak elmondta: „Hollandia számára ez nem képezi vita tárgyát, az EU-nak inkább csökkentenie kellene a költségvetését, nem növelnie".

Az Európai Parlament képviselői – akiknek szintén jóvá kellene hagyniuk a tervet – szintén nem lelkesednek. Monika Hohlmeier, az Európai Néppárt (EPP) képviselője és a költségvetési bizottság alelnöke szerint

az adó élesen szembemegy azon erőfeszítéseinkkel, amelyek célja az európai vállalatok – különösen a közepes méretű cégek – versenyképességének erősítése.

„Pontosan ezek azok a cégek, amelyeket jelentős versenyképességi alappal támogatunk – az innováció ösztönzésére, a termelékenység növelésére és az EU globális befektetési központként való megerősítésére” – tette hozzá. Ez a vélemény különösen fontos, hiszen az EPP a legnagyobb párt az Európai Parlamentben, és a brüsszeli politikai gépezet legerősebb csoportja. Az Európai Bizottság tagjai között is dominálnak, és von der Leyen is az EPP tagja.