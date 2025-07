A kockázatok sem szegik a nyaralók kedvét, minden eddiginél többen terveznek utazni

Példátlan az utazási kedv a 23 ország nyaralási trendjeit vizsgáló Holiday Barometer legújabb kiadása szerint – derül ki a felmérés készítő Europ Assistance keddi közleményéből.

Hiába a kockázatok, az utazásról nem mondunk le / Fotó: Shutterstock

Rekordszámú európai készül utazásra

Az európaiak 79 százaléka és az amerikaiak 71 százaléka tervez utazást június és szeptember között, ami a barométer fennállása óta mért legmagasabb érték. Ráadásul a külföldi utazások iránti érdeklődés olyan országokban is növekszik, amelyek általában a belföldi nyaralásokat részesítik előnyben, például az olaszok 36 és a franciák 35 százaléka is a nemzetközi utazást részesíti előnyben idén.

Az utazásra készülő európaiak 63 százaléka a tengerpartra készül, míg 28 százalék tervez városi utat.

A kontinensen élők három legkedveltebb úti célja továbbra is Spanyolország, Olaszország és Franciaország, emellett Ázsia és Afrika is egyre vonzóbbá válik az utazók körében. A felmérésből az is kiderül, hogy az ideális nyaralás a kikapcsolódást, a napi rutinból való kiszakadást, új helyek felfedezését és emlékek gyűjtését jelenti. Minden kontinensen két fő nyaralási trend rajzolódik ki: az utazók olyan nyaralásokat keresnek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy összegyűljenek a családdal és barátokkal, valamint a természet felfedezését kínálják.

A legfőbb korlát pénzügyi

A nyaralási tervekben meghatározó szerepet kap a vásárlóerő is, hiszen azoknak az európaiaknak a körében, akik nem utaznak június és szeptember között, 58 százalékban a pénzügyi korlát az elsődleges ok. Ugyanakkor az utazást tervező európaiak 47 százaléka azt állítja, hogy a tavalyi évhez képest több pénzt szán a nyaralásukra.

A felmérésből az is kiderül, hogy az utazók minden korábbinál jobban figyelnek a biztonságra, és az úti cél kiválasztásakor elsődleges szempontként kezelik. Az aktuális, aktív konfliktuszónák mellett az adott ország politikai légkörének megítélése is befolyásolja a döntésüket.

Ma már az európaiak és az észak-amerikaiak 32 százaléka számára a biztonság az elsődleges szempont az úti célok kiválasztásakor, és az európaiak 57 százaléka is alapvető fontosságúnak tartja a háborúk kockázatát.

Noha az utazási döntéseknél a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorulnak, a természeti katasztrófáktól való félelem felértékelődik. A válaszadók egyre nagyobb számban kerülik az olyan országokat, ahol az ilyen jellegű szerencsétlenségek kockázata magas. Tízből négy európai aggódik amiatt, hogy utazásuk során természeti katasztrófa érheti őket. Ez az arány 2022 óta majdnem megduplázódott.